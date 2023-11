CyL incorpora tres dones para aumentar la capacidad operativa de Protección Civil en actuaciones de emergencia

VALLADOLID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Protección Civil ha puesto en marcha hoy una Unidad de Drones con la incorporación de tres unidades que permitirán gestionar los avisos de una manera "más eficaz, implementando para ello las nuevas tecnologías que posibilita ahora mismo este tipo de vehículo".

La directora de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, Irene Cortés, y la delegada territorial de Valladolid, Raquel Alonso, han presentado hoy, en el aeródromo de Alcazarén, estos tres dispositivos aéreos que cuentan con sensores que permiten a los pilotos y los operadores aumentar "de manera significativa las capacidades de teledetección en situaciones de emergencia".

Cada aparato viene equipado con tres cámaras con funcionalidades bien diferenciadas. En cuanto a su rendimiento, está estimado un tiempo de vuelo operativo de entre 30 y 40 minutos en función de las condiciones ambientales y las exigencias técnicas de cada vuelo. Cada dron está equipado con tres baterías y cada una de ella rastrea un área de 1 kilómetro cuadrado aproximadamente, realizando un vuelo de rastreo en el que se inspeccionan y toman imágenes de la totalidad de la superficie, lo que permite recoger imágenes de gran calidad que facilitaran la gestión de la emergencia, explica la Junta a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Para pilotar los drones, la Agencia de Protección Civil y Emergencias ha formado a un equipo de 28 pilotos, de los cuales nueve pertenecen a la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias, diez son técnicos del Centro Coordinador de Emergencias y el resto forman del parte del Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta.

La formación recibida ha llevado a los pilotos a obtener los certificados expedidos por AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) para capacitarlos como pilotos de drones en diferentes categorías.

En categoría abierta operacional engloba las operaciones con UAS (siglas provienen de la frase 'Unmanned Aerial System', que se traduciría literalmente como Sistema aéreo no tripulado) que sean de bajo riesgo operacional, como marca la normativa europea y no requieren de ninguna autorización operacional de AESA, ni de una declaración por parte del operador UAS previo al vuelo y en categoría específica comprende aquellas operaciones de UAS con un riesgo medio que no pueden realizarse en categoría abierta.

Una vez obtenidos los certificados, los pilotos han realizado prácticas y formación continua para familiarizarse y mejorar la destreza en el uso de los drones, poniendo a prueba las capacidades técnicas de las herramientas en diferentes contextos ambientales.

Además, para la segunda mitad del mes de noviembre, está prevista completar la capacidad operativa de los pilotos con una formación de Radiofonista, necesaria para poder comunicar con las torres de control de los aeropuertos y aeródromos cuando sea necesario realizar una intervención en espacios aéreos controlados.

La directora de la Agencia de Protección Civil y Emergencias ha destacado "el gran esfuerzo" que se está realizando por parte de la Junta de Castilla y León para "avanzar" en el Sistema Autonómico de Protección Civil.

"Este nuevo equipo se suma al renovado Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta de Castilla y León que se presentó en el mes de septiembre y que ha dotado a la Comunidad del primer helicóptero de rescate H145", concluye.