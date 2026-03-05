CyL inicia el año con el mayor aumento de la producción industrial

Archivo - Operarios trabajando en una fábrica - Javier Sánchez - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) en Castilla y León aumentó un 5,6 por ciento en enero en relación al mismo mes de 2025, cuando en España cayó un 2,7 por ciento, casi seis puntos inferior a la de diciembre, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata de la mejor evolución de la producción industrial del país que aumentó en tasa anual respecto a enero de 2025 en cinco comunidades autónomas y disminuyó en las otras doce. Castilla y León (+5,6%), Galicia (+1,9%) y Andalucía (+1,6%) anotaron las subidas más destacadas, mientras que en el lado opuesto se sitúan La Rioja, Cantabria y Asturias con retrocesos de un 9,4%, 7,5% y un 7,2%, respectivamente.

A nivel nacional, con el descenso interanual de enero, la producción industrial pone fin a siete meses consecutivos de ascensos y registra su mayor caída interanual desde abril de 2025, cuando retrocedió un 5,7%.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial subió un 0,3% interanual en enero, tras el descenso del 0,3% registrado el mes previo.

En términos mensuales (enero de 2026 sobre diciembre de 2025) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial bajó un 0,4%, moderando en dos puntos la caída del mes anterior.

Por sectores, la energía presentó el mayor repunte mensual de la producción, del 1,5%, en tanto que los bienes de consumo duradero registraron la caída mensual más pronunciada (-2,4%).