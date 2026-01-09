CyL invertirá 10 millones para doblar el suelo industrial y construir 160 viviendas públicas en Rioseco (Valladolid)

VALLADOLID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta invertirá diez millones para ampliar hasta las 54 hectáreas, "más del doble de las actuales", el suelo industrial en el polígono industrial de Alto de San Juan y construir 160 viviendas públicas, zonas verdes y viarios en Medina de Rioseco y hacer de este municipio vallisoletano "palanca de crecimiento empresarial y de empleo".

Así lo ha señalado el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, durante la firma del protocolo de colaboración con el alcalde de Medina de Rioseco, David Esteban. "Hoy estamos dando un gran paso para incrementar la actividad económica, que es algo que queremos todos, y que eso sirva para atraer empresas y para crear empleo en Medina y toda la comarca de la Tierra de Campos", ha asegurado.

Se trata, ha remarcado, de un paso "decisivo" para que el polígono industrial Alto de San Juan sea "una gran palanca de crecimiento" a través de una inversión de seis millones que incrementarán en 31,5 hectáreas su actual suelo industrial y llegar hasta las 54.

Para "agilizar" la tramitación, Mañueco se ha comprometido en "desarrollar un plan regional de ámbito territorial que esté aprobado antes del verano". "No tenemos más interés en retrasar los plazos. Por tanto, queremos ir rápido, queremos que esto avance. Sabemos que el Ayuntamiento va a poner todo de su parte para acelerar todos los trámites que le corresponden. Y adaptarán también las medidas para impulsar la ubicación de empresas en este mismo polígono", ha abundado.

Una actuación, ha continuado, que completa las medidas que "ya benefician" a Medina de Rioseco en el marco del vigente Programa Territorial de Fomento de Tierra de Campos, y que consolidan esta área industrial y refuerza su capacidad "para atraer nuevos proyectos empresariales y empleo de calidad".

Por otro lado, ha detallado que el Gobierno autonómico seguirá desarrollando el Plan Regional con el objetivo de incrementar el suelo residencial en Medina de Rioseco. Para ello, habrá una inversión de cuatro millones en la urbanización de una superficie de 50.000 metros cuadrados que permitirá la construcción de hasta 160 nuevas viviendas, la mayoría de promoción pública del Gobierno autonómico, además de otras dotaciones públicas, zonas verdes y viarios.

"Este proyecto lo que busca es facilitar el acceso a la vivienda a aquellos trabajadores de Medina o a los que van a venir a trabajar en ese nuevo proyecto industrial para que puedan desarrollar aquí su proyecto de vida", ha señalado.

Mañueco ha recordado que Rioseco es ya "un importante referente cultural, comercial, turístico o agroalimentario" y también "un centro empresarial que cada vez tiene más dinamismo "en la provincia de Valladolid y en toda Castilla y León". "Con la ampliación del polígono, lo que queremos es facilitar el crecimiento con suelo competitivo y que ese suelo, además, sea de calidad para crear empleo", ha agregado.

En este contexto, ha enmarcado la ampliación del Polígono Industrial Alto de San Juan en la "ambiciosa política" de la Junta con el impulso de polígonos verdes, "dotados de servicios de vanguardia, tecnologías de última generación y acceso directo a energías renovables, limpias y asequibles". En la actualidad, la Junta desarrolla 1.400 hectáreas de nuevo suelo industrial en la Comunidad y continúa apoyando a los empresarios y emprendedores que quieran invertir, crecer o instalarse en Castilla y León, ha finalizado.