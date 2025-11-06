CyL lideró la producción industrial en septiembre cuando subió un 17,0 por ciento

VALLADOLID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) en Castilla y León subió un 17,0 por ciento en septiembre en comparación con el mismo mes del año anterior, 12,5 puntos más que la media nacional que aumentó un 4,5 por ciento, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Castilla y León ha anotado además el mejor dato en la evolución del IPI del país que aumentó en quince comunidades autónomas y disminuyó en las otras dos.

La producción industrial de Castilla y León continúa un mes más en cifras positivas en la Comunudad que encadena cinco meses de crecimiento.

En concret, el índice fue positivo en todas las comunidades autónomas con Castilla y León (+17,0 por ciento), Andalucía (+11,2 por ciento) y Canarias (+8,7 por ciento) con los mejores datos y cayó en Comunitat Valenciana (-3,3 por ciento) y en País Vasco con una reducción del 2,8 por ciento.

Por su parte, en lo que va de año la producción industrial en Castilla y León ha aumentado un 4,1 por ciento, tres puntos más respecto al incremento del 1,1 por ciento de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron un 6,5 por ciento en la Comunidad con un incremento del 2,0 por ciento en el caso de los duraderos y un 6,6 por ciento más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 45,9 por ciento; los bienes intermedios anotaron un 7,4 por ciento más y los de la energía, un 13,1 por ciento más.