CyL, Madrid, La Rioja y C-LM coinciden en la necesidad de un consenso y financiación para solucionar la falta de médicos

VALLADOLID 19 May. (EUROPA PRESS) -

Los consejeros de Sanidad de Castilla y León, Madrid, La Rioja y Castilla-La Mancha han coincidido en la necesidad de buscar un consenso o alcanzar un pacto y una financiación adecuada para atajar la falta de médicos.

Así lo han señalado durante la celebración de la jornada 'Los profesionales médicos en el Sistema Nacional de Salud. Visión desde las Comunidades Autónomas', organizada por la Fundación Científica del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos.

En este marco, la consejera madrileña, Fátima Matute, ha incidido en la falta de recursos humanos, no sólo por los médicos que se jubilan, sino por los que se van a necesitar, por lo que ha reclamado un plan de recursos humanos y un pacto a nivel estatal, en lo que ha afirmado que las diferentes comunidades autónomas están de acuerdo que hay que trabajar.

Otro de los problemas que ha señalado es la "clara infrafinanciación" del Sistema Nacional de Salud desde hace "muchísimos años", dado que se invierte un 6 por ciento del Producto Interior Bruto, cuando la necesidad "sería mucho mayor para distintos motivos pero también para los profesionales sanitarios que demandan una actualización de su remuneración, aunque no todo es monetizable".

A todo ello, la consejera madrileña ha añadido la necesidad de una estrategia en cuanto a educación y formación de profesionales porque considera que el Ministerio pone el acento en las facultades de Medicina, pero lo necesario a su juicio es aumentar las plazas "porque se licencian muchos médicos en todas las comunidades autónomas que luego no pueden elegir su plaza de formación especializada precisamente por una falta de previsión".

Por ello, ha apuntado que en todos los plenos de las asambleas y parlamentos regionales se han abordado proposiciones no de ley para aumentar las plazas en Medicina Familiar y Comunitaria, algo que se aprobó en la Comunidad de Madrid la semana pasada y que se hará también con los médicos de hospital porque augura "graves problemas" a futuro de poder dar una atención "excelente".

RESPONSABILIDAD DEL MINISTERIO

La consejera considera común a todas las comunidades la falta de profesionales, de financiación y de "estrategia común" por parte del Ministerio de Sanidad, algo que ha afirmado que es necesario dado que "la salud no tiene color político" y por eso todos los territorios están de acuerdo en muchas actuaciones que se elevan de forma recurrente al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS)

"Pensamos el poder hacer una fuerza positiva para mejorar nuestro mayor tesoro, que es el Sistema Nacional de Salud, que está en manos de un partido minoritario que en el fondo no se preocupa de trabajar por el Sistema Nacional de Salud sino de hacer oposición en concreto a la Comunidad de Madrid y con eso no gana nadie y es una pena", ha asegurado.

"Sin un plan nacional de recursos humanos un pacto estatal de verdad y sin una financiación finalista y realista no vamos a poder seguir manteniendo nuestro sistema", ha asegurado Matute, quien ha abogado por abordar esta cuestión desde el ámbito político, pero también cree que hay que contar con los colegios de médicos y asociaciones de pacientes, por ejemplo.

Por su parte, el titular castellanoleonés de Sanidad ha señalado que se han pedido reiteradamente medidas "a medio, corto y largo plazo" para solucionar el "grave" problema de Estado que es la falta de médicos y la necesidad de una planificación coordinada entre comunidades autónomas y Ministerio "porque si no es absolutamente imposible".

Vázquez ha apuntado que es sistema es "permeable" y los profesionales sanitarios se desplazan a lo largo del Sistema Nacional de Salud, por lo que cualquier iniciativa de estrategia de planificación debe de ser "consensuada", trabajada con el Ministerio, que tiene la competencia de coordinar a los servicios de salud de las comunidades.

Por otro lado, el consejero de Sanidad cree que, dado que el médico es una "pieza clave" dentro del sistema sanitario, también hay que abordar los problemas que tiene y ha puesto como ejemplo incidir en cuál es el papel de los facultativos en relación a la innovación, "tanto a nivel de salud digital, inteligencia artificial, como la innovación de las nuevas formas de entender la medicina, por ejemplo la medicina personalizada y de precisión", cuestiones que pueden cambiar "el paradigma del acceso al médico y de la asistencia médica".

En la misma línea, el consejero de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández ha destacado la importancia de la planificación en el ámbito de la profesión médica y ha afirmado que el "mantra" de que hay falta de médicos es una "verdad a medias" porque "pueden faltar en algunos sitios, pero no en otros". A este respecto, ha apuntado que el estudio demográfico del Colegio de Médicos de Castilla y León demuestra que en este aspecto influye la dispersión en los territorios como también ocurre en Castilla-La Mancha.

"RETENCIÓN" DEL TALENTO

A este respecto, ha asegurado que en su comunidad cuentan con el mayor número de médicos que nunca, con casi 9.500 profesionales tras un incremento importante desde 2015, desde que llegó al gobierno Emiliano García-Page, un periodo en el que se ha producido un crecimiento en más de casi 3.600 médicos, un 60 por ciento más.

Fernández ha apuntado que esto se ha planificado junto al Ministerio y gracias a un aumento de la formación que tienen en la región, que crece por cuarto año consecutivo en especialistas. En concreto, ha explicado que cuando llegaron al gobierno había 194 médicos formándose para ser especialistas y en la actualidad son 507. "Claramente la diferencia es abismal. Y esto es lo que nos hace trabajar en esa retención de talento", ha señalado el consejero castellanomanchego.

Asimismo, ha añadido su política no es "atraer" a profesionales sino "formar y retener ese talento", algo que el año pasado se consiguió con el 81 por ciento de las personas que se formaron en su comunidad y este año pretenden "al menos" mantener ese porcentaje.

Además, ha abogado por que todas las comunidades autónomas vayan "a una" junto con el Ministerio de Sanidad para lograr un pacto, el cual considera que tiene que llegar con una financiación "adecuada".

"Hacer pactos para luego no poder cumplirlos no me parece adecuado", ha agregado el consejero, quien ha apuntado la necesidad de que las políticas de las comunidades autónomas deben ir coordinadas y planificadas con las del Ministerio. "No es bueno formar profesionales que después no vayamos a utilizarlos como se debe o no formar a los que verdaderamente deberíamos utilizar", ha añadido Fernández, quien ha señalado que hay que observar cuestiones como la dispersión geográfica de algunos territorios.

En cuanto a la planificación, ha afirmado que hay que saber utilizar adecuadamente el sistema y "dónde están las principales fisuras para que no se conviertan en fracturas" para, a continuación, coordinar la planificación "entre todos los actores" porque hacerlo sólo el Ministerio es un "error".

Por su parte, María Martín ha señalado que el problema de la falta de profesionales es algo "endémico" del Sistema Nacional de Salud y tanto las comunidades autónomas como los colegios profesionales están de acuerdo en que hay que hacer un estudio "realmente serio" de cuál es la necesidad de profesionales, "no solo en este momento, sino de cara a futuro".

Asimismo, ha incidido en que todos coinciden en habría que ampliar las plazas MIR y ha señalado que es algo que piden desde hace años porque se firmó un pacto para Atención Primaria en 2018 pero sigue sin cumplirse.

La consejera riojana ha celebrado este tipo de encuentros para poner encima de la mesa posibles soluciones para avanzar "hacia lo que debería ser un pacto de Estado" con iniciativas en las que todos están de acuerdo.