CyL mantiene 29 incendios, de ellos diez de grado 2 y nueve de índice 1

Helicóptero bombardero continúa con la tareas de extinción para sofocar el incendio forestal. - Fernando Otero - Europa Press

Esta noche el incendio de Anllares del Sil (León) ha obligado a desalojar siete localidades, 500 vecinos han pernoctado en Fabero

VALLADOLID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los incendios no dan tregua a Castilla y León, que en estos momentos registram 29 fuegos activos, de ellos una decena con un Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR), uno en Zamora y nueve en la provincia de León, la más afectada, mientras que otros nueve se encuentran en nivel 1 y otros diez, de nivel 0, activos en distintas provincias del territorio regional, en la que continúan los desalojos de localidades ante el peligro que supone el avance descontrolado de las llamas.

En concreto, durante la noche se ha complicado el incendio de Anllares del Sil en León y ha sido necesario el desalojo de las localidades de Faro, Cariseda, Peranzanes, Trascastro, Chano, Guímara y Argayo del Sil por el incendio de Anllares del Sil, en la zona de El Bierzo. En total han sido evacuadas más de medio millar de personas a Fabero del Bierzo.

La situacón es difícil también en la provincia de Zamora, en la comarca de Sanabria, donde el fuego con IGR 2 originado en Porto el pasado 14 de agosto se complicó en la tarde de este lunes y ha obligado a evacuar a miles de personas del entorno del Lago.

En concreto, en este caso, se ha evacuado a los vecinos de Rábano, Barrio de Rábano, San Justo, Doney de la Requejada--entre los evacuados figura un campamento con 65 menores y una decena de adultos--, San Martín de Castañeda, Vigo de Sanabria, San Ciprián de Sanabria, Murias, Cerdillo y Coso, sobre todo porque, como así han lamentado en fuentes de la Administración regional, los dos frentes activos en el incendio, uno en el sector de Porto y el otro próximo a la laguna de los Peces, plantean graves dificultades para su extinción debido a que no se ha podido trabajar con medios aéreos al estar "comprometida" por problemas de visibilidad debido al humo y con rachas de viento fuerte de más de 20 kilómetros por hora.

Mientras tanto, en las provincias leonesa y salmantina el principal temor se centró en la posibilidad de que los incendios de Jarilla, procedente de Cáceres, y otro con origen en el vecino territorio luso llegaran a la Comunidad, situación que finalmente se ha producido con el primero de los casos.

Dicho fuego se encuentra ya en la cumbre de la Sierra de Candelario, tal y como han confirmado fuentes de INFOCAL a Europa Press pasadas las 21.00 horas, este incendio se mantiene actualmente en IGR 1 y trabajan cuatro medios en el mismo.

Así lo refleja el balance de incendios forestales en Castilla y León realizado por el Ejecutivo autonómico en la plataforma Inforcyl, consultado a las 9.15 horas.

Nueve de los diez incencios de nivel 2 se encuentran en León, en concreto en Fasgar, Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Yeres -- que afectó a Las Médulas--, Paradiña, Barniedo de la Reina, Caín de Valdeón, y Gestoso.

El Canalejas ya son de carácter autonómico al haber pasado a la provincia de Palencia.

Otra de las provincias afectadas es Zamora, donde se mantiene en gravedad 2 el incendio de Porto.

Por otro lado, se encuentran en IGR 1 nueve incendios forestales, los originados en Orallo (León), Molezuelas (Zamora), Puercas (Zamora), Castrocalbón y La Uña (León), San Cristóbal de los Mochuelos y Candelario (Salamanca), Castromil y Mahíde (Zamora).

En Castilla y León también permanecen activos otros diez incendios forestales de menor gravedad al no haberse declarado el IGR 1 en las provincias de León, Salamanca y Palencia.