CyL mantiene el cuarto puesto como destino turístico del país con 4,71 millones de viajeros en el tercer trimestre

VALLADOLID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León mantiene el cuarto puesto como destino turístico preferido del país con un total de 4.714.920 viajeros en el tercer trimestre del año, según los datos de la Encuesta de Turismo de Residentes (ETR/FAMILITUR) publicada este viernes por el INE y recogida por Europa Press.

En concreto, Castilla y León aglutinó el 8,1 por ciento del total de los viajes realizados en el tercer trimestre del año, tres décimas más que el pasado año cuando llegó a los 4.736.929 viajeros, y el cuarto puesto en un ranking que ha liderado Andalucía, con el 17,3 por ciento del total), seguida por Cataluña (12,3%) y Comunitat Valenciana (10,7%).

Del mismo modo, Castilla y León representa el cuarto mejor porcentaje en el caso de las pernoctaciones, con 31.402.227 y el 8,4 por ciento del total --7,9 por ciento y 30.967.669 pernoctaciones en el tercer trimestre de 2024--, que lideran de nuevo Andalucía (16,8 por ciento) y Comunitat Valenciana (12,2 por ciento).

El gasto total de los viajes del tercer trimestre a nivel nacional fue de 25.014,9 millones de euros, con un aumento del 1,9 por ciento, y en el caso concreto de Castilla y León alcanzó los 1.215,5 millones, el 4,9 por ciento del total y quinto mayor porcentaje.

Por destino principal, los gastos medios diarios más altos se registraron en los viajes a Canarias (96 euros), Illes Balears (87) y Comunidad de Madrid (82). Y los más bajos en Castilla-La Mancha (37), Castilla y León (38) y Extremadura (42).

Por origen, los mayores gastos medios diarios los realizaron los residentes en Canarias (84 euros), Extremadura (77) y Galicia (76). Y los menores en Región de Murcia (56), Castilla y León (60), y País Vasco (62 euros).

