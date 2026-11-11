CyL mantiene las medidas de evacuación de Piedralaves, pero permite la actividad escolar y sanitaria en 31 municipios

1132990.1.260.149.20261111190049 Evacuados por la lluvia de una Residencia de mayores llegan al Colegio San Juan de la Cruz. - Rafael Bastante - Europa Press

ÁVILA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado Territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, ha anunciado que se mantienen las medidas de evacuación de Piedralaves, si bien el no empeoramiento de la situación ha permitido relajar otras medidas como la vuelta, a partir de mañana, de la actividad lectiva y sanitaria en 31 de los 32 municipios afectados.

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, tras la última reunión del Cecopi que ha comenzado a las 17.00 horas. Hernández Herrero ha insistido en que se han tomado estas medidas no tanto por la "mejoría de las condiciones climatológicas, sino ante la inminencia de una mejora de las mimas".

"Actualmente, estamos en aviso rojo. Tenemos una fuerte intensidad en lluvias en todo el sur de Ávila que ha provocado grandes embolsamientos en las carreteras, muchos acumulados de agua en prácticamente todos los lugares, especialmente en los embalses.

Y, en concreto, en la presa del Horcajo, que es la que nos mantiene en vilo", ha relatado.

En este sentido, y aunque esta mañana había descendido el nivel del agua tres metros, el delegado autonómico ha lamentado un aumento "exponencial" de este nivel por lo que se estaba "aliviando agua por la lámina superior" al exceder unos 15-20 centímetros de la misma pese a que las válvulas de evacuación siguen "a pleno rendimiento".

La predicción para las próximas horas es que habrá una jornada "transitoria", de "menos lluvia, pero desapacible", con un terreno "muy mojado" y "grandes acumulados" por las jornadas previas. "Desde la Aemet nos señalan que hay más posibilidades de se desprendan ramas, árboles y que haya corrimiento de tierras", ha añadido.

De ahí que se haya mantenido la evacuación del municipio al rechazar "exponer a los vecinos" a una "posible rotura de la presa" y que toda la cantidad de agua embalsada llegue a Piedralaves "con materiales en el arrastre". "Hasta mañana, mínimo, no podemos permitir el realojo", ha zanjado.

Lo que sí han aliviado son otras medidas que tienen que ver con la actividad lectiva y sanitaria. Así ha avanzado que desde mañana se reanudará la primera en los 44 centros de las 31 localidades afectadas, al igual que la recuperación de la normalidad en analíticas y pruebas de diagnóstico. "Solo queda excluida Piedralaves", ha reiterado.

"Aunque nosotros hayamos procedido al restablecimiento de la actividad lectiva de las rutas escolares, por extensión toda la actividad complementaria y análoga que depende de otras administraciones, llámese escuelas deportivas, actividades extraescolares, hay que extremar la precaución. Las carreteras no están garantizadas al cien por cien en unas condiciones óptimas", ha advertido.

En cuanto al estado de las carreteras, siguen vigilando la CL-501 y ha señalado incidencias en la N-501, la AV-902 en La Parra, o en la que une Sotillo de la Adrada y Casillas. "Ahora mismo están todas abiertas, pero en cinco minutos puede cambiar la situación", ha finalizado.