CyL multiplica por 15 la producción de energía de autoconsumo de uso empresarial y residencial desde 2020

VALLADOLID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha multiplicado por 15 la producción de energía de autoconsumo para uso empresarial y residencial desde 2020, un dato "importante" que lleva aparejado "una reducción de costes, acceso a la financiación y a la innovación".

Así lo ha señalado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, durante su visita a las instalaciones de la fábrica Sonae Arauco en Valladolid, una planta "muy importante" y que forma parte de la "cadena de valor" de la Comunidad al utilizar un "recurso endógeno" como la madera.

Un sector, ha continuado, el de la madera que "ayuda a generar empleo en el mundo rural, a la limpieza de los bosques y, por tanto, "a reducir riesgos de incendios forestales". "Y por eso nuestro agradecimiento a esa inversión que demuestra ese doble aspecto de la cercanía, la proximidad, el producto de origen de kilómetro cero con el capital internacional y con la comercialización en el exterior" de la compañía que ha visitado.

En este contexto, Fernández Carriedo ha incidido en que desde 2020 Castilla y León ha multiplicado por 15 la producción de energía de autoconsumo de uso empresarial y residencial desde 2020, lo que supone, en sus palabras, "reducir costes, mejorar competitividad y tener mayor presencia en los mercados internacionales", además de "mantener el peso de las inversiones en un contexto internacional que no es sencillo por los aranceles y conflictos internacionales" que pone en "dificultades" a algunos de los "clientes" de la Comunidad.

Por su parte, el CEO de la empresa, Rui Correia, ha explicado que la firma lleva arraigada en Valladolid desde hace 75 años con una inversión en el último año de 5,5 millones de euros en dos proyectos estratégicos para mejorar la eficiencia y calidad de los tableros MDF que fabrican en esta planta y la construcción de una planta fotovoltaica de 8 mega vatios que estará operativa en 2026 "que va a ahorrar más de 2.000 toneladas de CO2 de emisiones al año".

VIAJE ALEMANIA

El consejero y portavoz ha adelantado que este domingo viajará el domingo a Alemania para "fortalecer las exportaciones comunidad a un mercado tan importante" como el germano y para "atraer inversiones y capital inversor" a Castilla y León.

La agenda, que le ocupará hasta el martes, contempla reuniones con asociaciones empresariales, con la Organización Empresarial de Baviera, la Cámara de Comercio y el Gobierno de este estado, además de "empresas e inversores con posibilidad de invertir" en Castilla y León.

El dirigente autonómico ha recordado que Alemania es el sexto destino "más importante" para Castilla y León, también es un país "muy importante" desde el punto de vista de las importaciones. "Aprovecharé para reunirme con empresas que tienen en el sector del automoción, también de componentes, en la industria de defensa y de seguridad, también con fondos de inversión en el ámbito de industria agroalimentaria que tienen proyectos y iniciativas en el conjunto de la Unión Europea y algunas de ellas con intereses en nuestra comunidad y que tienen algunas iniciativas y proyectos que podríamos concretar", ha finalizado.