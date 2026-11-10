CyL no relajará medidas en el sur de Ávila: "Hay que salvaguardar la vida de las personas. Realojaremos cuando se pueda"

Aspecto de la presa del Horcajo. - DIPUTACIÓN

ÁVILA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández Herrero, ha asegurado que no se relajarán las medidas en la zona sur de Ávila afectada por la borrasca Bruna y que ha llevado a la evacuación de cerca de 3.000 vecinos del municipio de Piedralaves ante la amenaza de colapso de la presa de Horcajo.

"Tenemos que salvaguardar la vida de las personas y lo tenemos que hacer en base a esos informes técnicos que nos dijeron a primera hora que la presa podía colapsar. Ahora mismo está evacuando agua, pero también es mucho lo que está cayendo, por lo tanto no podemos relajar esas medidas y pedir prudencia, paciencia a las personas, comprensión con esas medidas y realojaremos cuando se pueda en este momento en este sitio", ha señalado Hernández Herrero que ha visitado la zona afectada junto al presidente de la Diputación, Carlos García.

En este sentido, y al igual que señaló tras la reunión del Cecopi de la mañana, se mantendrán las medidas dirigidas hacia 33 municipios donde se suspenderán las clases en 45 centros educativos. Además se suspenderán analíticas y pruebas diagnósticas que no sean de carácter urgente con el fin de "minimizar al máximo" para que sean "prácticamente nulos" los desplazamientos.

"Es muy importante la monitorización y observación de las 20 presas que tenemos en la zona, en el sur de Ávila, que pueden originar un problema similar o de semejante índole al que ha tenido la presa del Horcajo", ha subrayado para señalar la importancia que es transmitir toda esta información a los afectados "mirándoles a los ojos" para tener "más credibilidad".

Por su parte, el presidente de la Diputación, Carlos García, ha recordado que si hace "unos meses" los incendios en la zona no se llevaron la vida de "ningún abulense", ahora no pueden "permitir" que esta cadena de borrasca "lo consigan".

García ha agradecido la colaboración de todas las administraciones y ha detallado que esta mañana se habían distribuido 2.400 raciones de desayuno y 2.000 comidas paras lo vecinos, además de agua embotellada. "Es lo que nos toca", ha zanjado para insistir en pedir precaución ante la llegada de otra borrasca con fuertes rachas de viento y más acumulación de agua.