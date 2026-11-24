Archivo - Pollán en una foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta, Carlos Pollán, ha anunciado que el Ejecutivo autonómico trabaja para rescindir el acuerdo de colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), en línea con la decisión comunicada por el Gobierno de Extremadura.

Así lo ha trasladado el dirigente autonómico en declaraciones a los medios antes de mantener una reunión de trabajo con el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Enrique Cabero, en las que ha detallado que la Administración autonómica está "dentro de los plazos" para llevar a cabo la rescisión del acuerdo.

El vicepresidente primero ha vinculado esta decisión con la posición que mantiene la Junta sobre la cooperación internacional y ha señalado que se debe priorizar la atención a las necesidades de los ciudadanos de Castilla y León.

En este sentido, ha argumentado que "bastantes problemas tienen los castellanos y leoneses y los españoles para llegar a fin de mes" como para destinar recursos a "otras cuestiones en las que no solucionan nada para los ciudadanos de Castilla y León".