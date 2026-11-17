CyL participa en la feria IBTM World para reforzar su posicionamiento internacional en el sector del turismo de negocios - JCYL

VALLADOLID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León refuerza su posicionamiento internacional en el sector del turismo de negocios con su participación, desde hoy y hasta el próximo 19 de noviembre, en la feria IBTM World de Barcelona.

Este encuentro constituye uno de los principales escaparates mundiales especializados en reuniones, incentivos, congresos y eventos (MICE), ha destacado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Castilla y León acude a esta cita estratégica con un espacio promocional integrado en el stand oficial de Turespaña.

La delegación autonómica participa en esta acción comercial en colaboración con los Conventions Bureaux de las capitales de provincia.

Como eje central de esta acción promocional bajo la marca 'MICE Castilla y León', la Consejería y las oficinas de congresos de las capitales de provincia han cerrado una agenda que supera el centenar de reuniones B2B.

Estos encuentros permiten conectar directamente con agencias y empresas organizadoras de eventos e incentivos, tanto del ámbito nacional como de mercados internacionales prioritarios.

El objetivo es impulsar el turismo de reuniones como motor económico fundamental para la Comunidad, capaz de desestacionalizar la demanda y dinamizar el tejido empresarial local.

En el marco de la feria, la Consejería organizará una presentación profesional en el espacio de Turespaña, mañana 18 de noviembre, dirigida a operadores, agencias de incentivos y organizadores de congresos nacionales e internacionales.

Durante el acto se pondrán en valor los recursos patrimoniales, la moderna red de palacios de congresos y la amplia oferta de espacios singulares, las infraestructuras de comunicación y la oferta enogastronómica y cultural que convierten a Castilla y León en un escenario diferencial y competitivo para la celebración de eventos corporativos de primer nivel.

PLAN DE PROMOCIÓN 'MICE CASTILLA Y LEÓN'

La participación en la feria profesional IBTM, líder en turismo de reuniones culmina el plan de promoción 'MICE Castilla y León 2026', que se viene desarrollando con diferentes acciones promocionales y comerciales, como las celebradas en diferentes ciudades de la Comunidad, aproximando la oferta a la demanda, con el objetivo de que los empresarios de mercados prioritarios puedan conocer de primera mano recursos, espacios y actividades de incentivo.

La presencia en Barcelona permite estrechar lazos con el mercado catalán, un territorio estratégico para el turismo de interior.

Durante el último ejercicio, Castilla y León recibió un 6,88 % de viajeros procedentes de Cataluña, 464.160 viajeros, lo que sitúa a esta Comunidad como el cuarto mercado emisor para nacional más relevante para el destino.