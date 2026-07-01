CyL pasa al segundo puesto como destino preferido en turismo rural con 171.441 pernoctaciones en mayo, un 2,5% más

Archivo - Imagen de recurso de una casa rural en Castilla y León. Casa rural, interior de casa rural. - JCYL - Archivo

VALLADOLID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León ha sido relegada por Baleares en mayo al segundo puesto como destino preferido en turismo rural del país y ha alcanzado las 171.441 pernoctaciones, un 2,55 por ciento más que en el mismo mes de 2025, mientras que en España subieron un 1,1 por ciento, según la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos emitida por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogida por Europa Press.

Además, Castilla y León registró en el quinto mes de 2026 un total de 91.248 viajeros, un 5,09 por ciento más que un año antes, de los que 73.964 son residentes en España y 17.284 en el extranjero.

Por su parte, la estancia media fue de 1,88 noches, de nuevo inferior que la media (2,31 por ciento), y Castilla y León se mantiene también como la comunidad autónoma que más personal emplea en el turismo rural, con 5.009, seguida de Andalucía (3.968) y Baleares (3.945).

Respecto al número de alojamientos abiertos en Castilla y León en el mes de mayo ascendió a 3.370 (17.246 en España), con 31.555 plazas estimadas (176.240 en todo el país).

El grado de ocupación en los establecimientos rurales de la Comunidad fue del 17,51 por ciento por plazas (20,28 en el resto de España), 35,04 por ciento en cuanto a las plazas en fin de semana (34,63 ciento como media nacional) mientras que por habitaciones la ocupación se situó en el 22,32 por ciento, frente al 27,19 del resto del país.

Finalmente, el Índice Precios de Alojamientos de Turismo Rural se situó en Castilla y León en 164,63, menor que el nacional (184,78) y un 0,77 por ciento menos, cuando en España cayó un 0,74 por ciento.