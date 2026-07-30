CyL pide al Gobierno financiación para el nuevo estándar DVB-T2 que requerirá actuaciones en 648 centros por 30 millones

El viceconsejero de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Luis Enrique Ortega, visita el núcleo de La Santa Espina, en Castromonte, Valladolid - JCYL

LA SANTA ESPINA (VALLADOLID), 30 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial ha reclamado al Gobierno de la nación financiación para acometer la implantación del nuevo estándar DVB-T2 que requerirá actuaciones sobre los 648 centros emisores con una inversión estimada de 30 millones de euros.

El Gobierno autonómico ha explicado que se trata de un cambio impulsado por la Unión Europea cuya ejecución corresponde al Gobierno de España, según el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre, que hace necesario adaptar los centros emisores de televisión digital terrestre para optimizar el uso del espectro radioeléctrico y facilitar la prestación de servicios en ultra alta definición (UHD).

La Consejería ha informado de que en Castilla y León la adaptación de la red de difusión audiovisual al estándar DVB-T2 antes de 2030 requerirá actuaciones en los 648 centros emisores existentes en la Comunidad, una modernización "imprescindible" que supondrá una inversión de unos 30 millones de euros, por lo que solicitado al Gobierno la habilitación de líneas de financiación que permitan acometer las inversiones.

Las mismas fuentes han explicado que la adaptación de los centros emisores busca optimizar el uso del espectro radioeléctrico y permitirá la incorporación de nuevos canales y ofrecer emisiones en ultra alta definición.