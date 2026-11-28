Castilla y León presenta su oferta de enseñanza del español en jornadas profesionales en Lyon y Helsinki - JCYL

VALLADOLID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta participa en dos encuentros dirigidos a profesores, centros educativos y prescriptores de español en Francia y Finlandia, con la presencia de escuelas de idiomas de la Comunidad y con el objetivo de presentar su oferta del español.

El director general de Políticas Culturales y comisionado para la Lengua Española, Luis Ortiz de Lanzagorta, ha asistido este sábado al acto de apertura de una jornada didáctica dirigida al profesorado de español en Lyon, a la que han acudido más de 70 docentes.

La actividad está organizada por la Administración autonómica, en colaboración con la Consejería de Educación de la Embajada de España en Francia y el Instituto Cervantes de Lyon, sede del encuentro.

En la jornada participan tres centros de enseñanza de español de Castilla y León, Colegio Delibes, Academia Mester y Estudio Sampere, junto al Ayuntamiento de Salamanca.

El programa incluye presentaciones sobre la oferta formativa de la Comunidad, encuentros con representantes de instituciones educativas francesas y reuniones comerciales entre los participantes, con más de 200 encuentros previstos.

Francia cuenta con más de 2,7 millones de estudiantes de español, lo que sitúa a esta lengua como la segunda lengua extranjera más estudiada en su sistema educativo, por detrás del inglés y por delante del alemán.

La proximidad geográfica con Castilla y León constituye un factor de interés para la organización de estancias lingüísticas de grupos escolares y universitarios.

Durante su intervención, De Lanzagorta ha señalado la importancia de la formación del profesorado de español en el exterior y de la colaboración con instituciones educativas.

"La formación de los profesores de español es una vía para acercar nuestra lengua y nuestra Comunidad a los estudiantes de otros países", ha indicado.

En este sentido, ha invitado a los docentes asistentes a participar en la próxima edición del Congreso Internacional del Español, que se celebrará en Salamanca a finales de junio de 2027.

JORNADA PROFESIONAL EN HELSINKI

De forma simultánea, Helsinki acoge otra jornada de presentación de la oferta de enseñanza del español de Castilla y León, organizada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte junto con la Asociación Finlandesa de Profesores de Español y la Consejería de Educación de la Embajada de España en Alemania y Países Nórdicos.

En este encuentro participan las escuelas DICE y Estudio Sampere, que presentan sus propuestas formativas y las posibilidades de aprendizaje del español en Castilla y León.

Entre los aspectos abordados figuran la calidad académica de los cursos, la seguridad, la inmersión cultural y las posibilidades de conocer el patrimonio y el entorno natural de la Comunidad.

Según los datos del Instituto Cervantes recogidos en la información de la jornada, más de dos millones de personas hablan español en los países nórdicos.

En Finlandia, el español se estudia como segunda o tercera lengua extranjera, tanto en centros de enseñanza secundaria como en el ámbito universitario y entre personas adultas.

Las estancias lingüísticas constituyen una de las opciones para complementar su aprendizaje.

Las dos jornadas se enmarcan en las actuaciones de promoción exterior de la enseñanza del español como lengua extranjera y reúnen a centros educativos, docentes y escuelas de idiomas para abordar la formación lingüística y las posibilidades de realizar estancias de aprendizaje en Castilla y León.