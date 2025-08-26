CyL rebaja a cinco los incendios en gravedad 2, aunque preocupa la evolución de La Baña, Garaño y Porto

Efectivos de bomberos durante las labores de extinción del incendio de Garaño. - Fernando Otero - Europa Press

VALLADOLID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha rebajado a cinco sus 'grandes incendios', los de Índice de Gravedad Potencial (IGR 2), al bajar de nivel el de Anllares del Sil (León), si bien preocupa la evolución de los frentes en La Baña, Garaño, ambos en la provincia leonesa, y Porto (Zamora).

Según recoge la web del Infocal consultada por Europa Press a las 09.00 horas, hay cinco focos en nivel de gravedad 2. Se trata de Fasgar, La Baña, Garaño y Colinas de Martín Moro, en León, y Porto en Zamora.

En nivel 1, se encuentra Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Barniedo de la Reina, Gestoso, todos ellos en León, y Cardaño de Arriba, en Palencia.

Además, hay otros ocho incidendios activos, pero en nivel de gravedad 0. En las últimas horas, además, el fuego de Molinaseca, que alcanzó un nivel 2, se encuentra en la actualidad en 0, después de que el operativo lo haya controlado.

De los incendios, preocupan los frentes de La Baña, Garaño y Porto avivados ayer por las fuertes rachas de viento, lo que obligo a desalojar hasta 13 localidades, ocho vinculados a los focos en la provincia de León y cinco en la zona de influencia del de Zamora.

La Junta también decretó IGR 2 para un incendio en Terradillos, dentro de la provincia de Salamanca, si bien bajó poco después a índice 0 tras la actuación del dispositivo desplegado en la zona.