CyL recibirá 10.299 millones de entregas a cuenta para 2027, un 7,8% más

VALLADOLID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León recibirá en 2027 un total de 10.299 millones de euros correspondientes a las entregas a cuenta de 2027, lo que supone un incremento del 7,8 por ciento en comparación con 2026, según ha comunicado este miércoles el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas.

Además, según ha comunicado el Gobierno central, si se suma a los recursos previstos para el próximo ejercicio la previsión de liquidación del modelo de 2025, la financiación total autonómica para Castilla y León se elevará hasta los 10.928 millones de euros, una cifra que representa un aumento del 7,1 por ciento respecto al año anterior.

Asimismo, como han destacado desde el Ejecutivo central, esta cifra "podría incrementarse en 271 millones de euros" adicionales para la Comunidad si se aprobara la propuesta del nuevo sistema de financiación autonómica del Gobierno y que rechaza el Ejecutivo autonómico por considerar que el modelo no contempla las variables que afectan a la Comunidad como la dispersión territorial o la baja densidad de población.

No obstante, para el conjunto de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, el Ministerio de Hacienda ha asignado 170.529 millones de euros en concepto de entregas a cuenta para 2027, lo que supone un crecimiento del 8,1 por ciento.

Así, si se añade la liquidación del modelo, la cifra global alcanza los 185.593 millones de euros, un 9,1 por ciento más que en 2026.