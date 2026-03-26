CyL reclama un "giro de 180 grados" en las políticas de Hacienda a quien asuma el Ministerio y negociar la financiación

VALLADOLID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha reclamado un "giro de 180 grados" en las políticas del Ministerio de Hacienda hacia la Comunidad, al tiempo que ha pedido que quien asuma el cargo de ministro tras la salida de María Jesús Montero se siente a negociar una nueva financiación autonómica con las comunidades en "condiciones de igualdad".

En estos términos se ha expresado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Administración autonómica en funciones, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha destacado que hay dos cuestiones que afectan de forma "muy directo" a Castilla y León.

La primera de ellas tiene que ver con la financiación autonómica y la segunda con la "mal denominada condonación de la deuda", ha sostenido, para después detallar que en materia de financiación hay una propuesta formal encima de la mesa que se presentó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es "muy contraria a los intereses de Castilla y León y que supone claramente un reparto muy asimétrico de estos fondos entre comunidades".

"Nadie puede entender que este privilegio que se hace para favorecer la permanencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al frente del Ejecutivo sea un perjuicio para la mayor parte de los territorios de España, que tenemos que pagar las consecuencias de ese acuerdo con partidos separatistas", ha expresado el portavoz en funciones.

Por esta razón, ha pedido al nuevo ministro que lo tenga en cuenta, que haga un "giro de 180 grados" en sus políticas y que se siente a negociar con las comunidades, ya que "aquello que afecta a todos se tiene que negociar entre todos en condiciones de igualdad, sin privilegios ni perjuicios para nadie".

En lo que respecta a la segunda cuestión, ha explicado que la "mal denominada condonación de la deuda separatista beneficia especialmente a las comunidades autónomas más endeudadas y a las comunidades autónomas que han subido impuestos".

Por tanto, ha advertido, "perjudica a aquellas que tienen menos deuda que la media del conjunto de España y han bajado los impuestos en el tiempo". "Lo que necesitamos es una nueva financiación autonómica y necesitamos financiar los servicios públicos", ha apostillado.

En la misma línea, ha recordado que el modelo de financiación actual caducó en 2014, por lo que son ya doce años con un sistema "caducado que ha supuesto un perjuicio para determinadas comunidades".

BALANCE DE GESTIÓN

En relación con el balance de la gestión de María Jesús Montero, hasta ahora ministra de Hacienda, el consejero ha asegurado que a estas alturas es "más importante hablar en clave de futuro que en valoración de pasado".

"Dejemos a los grupos parlamentarios y a los partidos que hagan esa valoración de lo que ha hecho o de lo que ha dejado de hacer", ha expresado, para después poner el foco en la importancia del "camino que que hay ahora por delante y lo que hay que pedirle a la persona que asuma el cargo al frente del Ministerio".