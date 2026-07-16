CyL reclama al Gobierno "igualdad, hechos e inversiones ciertas" para autovías como la A-11 y el Corredor Atlántico

VALLADOLID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Movilidad, Transformación Digital e IA de la Junta, Cristina Sanchidrián, ha reclamado al Gobierno "igualdad" ante el "agravio" que sufre Castilla y León en comparación con los "socios" del Ejecutivo central a los que "riega con inversiones millonarias" en carreteras o les "premia" con condonación de la deuda, al tiempo que ha reclamado "hechos, plazos e inversiones ciertas" para la culminación de infraestructuras y autovías como la A-11, así como el impulso del Corredor Atlántico.

Estas son algunas de las reivindicaciones que ha trasladado la titular de Movilidad durante su comparecencia en las Cortes para presentar las líneas de trabajo de su Departamento para la legislatura, en la que ha recordado que por Castilla y León discurre el 25 por ciento de las carreteras del Estado y ha defendido que la Comunidad "no quiere privilegios", sino "igualdad".

En este contexto, ha incidido en la necesidad de culminar infraestructuras como la A-11 y las autovías A-15, A-73, A-76 y A-12, completar la conexión por autovía entre Valladolid y León y la A-40 entre Ávila y Maqueda, además de reclamar la conversión en autovía de la N-234 entre Burgos, Soria y Calatayud y la liberalización o bonificación de autopistas, entre otras actuaciones.

La consejera también ha centrado buena parte de su intervención en el Corredor Atlántico, que ha definido como un eje estratégico para la cohesión territorial, la competitividad y el desarrollo logístico de Castilla y León.

A este respecto, ha lamentado que, a cuatro años del plazo fijado por la Unión Europea para completar la Red Básica en 2030, el Gobierno aún no haya presentado el Plan Director del corredor en la Comunidad ni exista un cronograma definido.

Por ello, ha reclamado actuaciones "que no pueden seguir esperando", entre ellas una solución para el nudo ferroviario del Manzanal, la electrificación de la línea Salamanca-Fuentes de Oñoro, el impulso de las autopistas ferroviarias y la mejora de los corredores de mercancías con Portugal, Galicia y el centro de España.

Asimismo, ha reiterado la petición de reabrir la Ruta de la Plata e incluir en la Red Básica Ampliada 2040 el tren directo Burgos-Aranda-Madrid y la línea Torralba-Soria-Castejón.

En materia ferroviaria, Sanchidrián ha exigido además la reposición de frecuencias y horarios del AVE en estaciones como Puebla de Sanabria, Medina del Campo, Zamora y Segovia, así como más plazas, frecuencias y títulos AVANT, la mejora de las conexiones Soria-Torralba, Ávila-Madrid y Ávila-Medina del Campo-Valladolid, el impulso del FEVE y nuevas frecuencias entre Salamanca y Madrid.

También ha pedido una mayor coordinación entre las políticas estatales y autonómicas para garantizar un transporte público de calidad y poner fin a los retrasos e incidencias que afectan a los usuarios.

Durante su intervención, la consejera ha avanzado además que la Junta lidera, junto con Galicia, el norte de Portugal y organizaciones empresariales, el proyecto Corredor Atlántico Noroeste, que será presentado el próximo 21 de julio dentro del programa europeo POCTEP y con el que pretende reforzar la capacidad de propuesta y presión institucional para acelerar el desarrollo de esta infraestructura estratégica.

"La Junta ofrecerá al Gobierno su experiencia en el conocimiento del territorio, nuestra visión sobre la capilaridad del Corredor Atlántico y los corredores complementarios, con la misma voluntad de diálogo y consenso que mantiene con todos los grupos políticos. Y no son solo palabras", ha expresado la titular de Movilidad.

En la misma línea, ha subrayado que la Administración autonómica impulsa el Corredor Atlántico con políticas activas en logística y terminales intermodales.