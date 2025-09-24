CyL recupera el cuarto puesto como destino turístico del país con 3,84 millones de viajeros

Archivo - Oficina de Turismo Segovia a los pies del Acueducto. - AYUNT. DE SEGOVIA. - Archivo

VALLADOLID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León ha recuperado el cuarto puesto como destino turístico preferido del país con un total de 3.848.592 viajeros en el segundo trimestre del año --en el primer trimestre pasó al quinto puesto--, según los datos de la Encuesta de Turismo de Residentes (ETR/FAMILITUR) publicada este miércoles por el INE y recogida por Europa Press.

En concreto, Castilla y León aglutinó el 8,3 por ciento del total de los viajes realizados en el segundo trimestre del año, una décima más que el pasado año cuando llegó a los 3.718.244 viajeros, y el cuarto puesto en un ranking que ha liderado Andalucía, con el 16,9 por ciento, seguida de Cataluña (14,7 por ciento).

Del mismo modo, Castilla y León representa el cuarto mejor porcentaje en el caso de las pernoctaciones, con 11.704.749 y el 7,1 por ciento del total --6,9 por ciento en el segundo trimestre de 2024--, que lideran de nuevo Andalucía (16,0 por ciento) y Cataluña (11,9 por ciento).

El gasto total de los viajes del segundo trimestre a nivel nacional fue de 15.202 millones de euros y en el caso concreto de Castilla y León alcanzó los 728,4 millones, el 4,8 por ciento del total y quinto mayor porcentaje.

Por destino principal, los gastos medios diarios más altos se registraron en los viajes a Comunidad de Madrid (111 euros), Canarias (110) e Illes Balears (106) y los más bajos en Castilla-La Mancha (59), Extremadura (61) y Castilla y León (62).

Y por origen, los mayores gastos medios diarios los realizaron los residentes en Canarias (108 euros), Illes Balears (107) y Cantabria (103). Y los menores en Aragón (83), Castilla-La Mancha (85) y Comunitat Valenciana (88).

