CyL registra cuatro de las diez temperaturas mínimas del país

Archivo - Un hombre se pone unos guantes, a 9 de diciembre de 2024, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha registrado cuatro de las diez temperaturas mínimas del país en la mañana de este sábado, 10 de octubre, cuando la temperatura más baja a nivel nacional se ha marcado en la estación de Cap de Vaquèira (Lleida), con 0,1 grados, según datos de la Aemet recogidos por Europa Press.

En segundo lugar se ha situado Cuéllar (Segovia), con 1,2 grados; seguida de Salvacañete (Cuenca) y Port Ainé (Lleida), ambas con 1,5, y la estación de Nerpio (Albacete), que ha anotado 1,7 grados, mientras, en sexta posición se ha colocado Mira (Cuenca), con dos grados.

La estación de Palacios de la Sierra (Burgos) ha ocupado la séptima posición con 2,1 grados, seguida de las estaciones de Morón de Almazán y Ucero, en la provincia de Soria, con 2,3 y 2,4 grados, respectivamente, y la estación de Cedrillas (Teruel), también con 2,4 grados.