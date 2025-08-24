CyL registra tres de las diez temperaturas más bajas de este domingo

VALLADOLID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tres estaciones meteorológicas de Castilla y León han registrado temperaturas mínimas en la mañana de este domingo, 24 de agosto, que se sitúan entre las diez más frías de todo el país, encabezadas en la Comunidad por los 6,6 grados que se han medido en Puerto del Pico, en la provincia de Ávila.

Según figura en la información sobre las temperaturas de este viernes en la web de la Agencia Española de Meteorología (Aemet) recogidas por Europa Press, dos de las cinco mínimas más bajas del país corresponden a estaciones de la Comunidad.

Así, encabeza la lista nacional la estación de Valderredible (Cantabria), con 6,4 grados, tras la cual figura la estación de Puerto del Pico, en la provincia de Ávila, con 6,6 grados; seguida de Aguilar de Campoo (Palencia), con 6,8; de Pradollano (Granada), con 7,4, y Sanabria (Zamora), con 7,9 grados.

Y en séptimo, octavo y décimo lugar del ranking de la diez mínimas del país figuran las estaciones meteorológicas de Isaba (Navarra) y Reinosa (Cantabria), ambas con 8 grados, y la de Cap de Rec (Lleida), con 8,1 grados. Cierra la lista la estación de Xinzo de Limia (Ourense), también con 8,1 grados.