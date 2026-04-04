CyL registra tres de las temperaturas más bajas de España este sábado

Lista de las diez temperaturas más bajas de España en la mañana del sábado 4 de abril de 2026. - AEMET

ÁVILA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha registrado tres de las temperaturas más bajas de España en la mañana de este sábado, 4 de abril, con -2 grados en Puerto del Pico (Ávila), -1,2 en Cuéllar (Segovia) y -1 en Aguilar de Campoo (Palencia), según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La lista de las diez temperaturas mínimas la lidera la estación meteorológica de Cap de Vaquèira (Lleida), con -2,9 grados; seguida de Port Ainé (Lleida), con -2,1; Puerto del Pico, con -2; Valderredible Cubillo del Ebro y Reinosa (Cantabria), con -1,9 en ambos casos, y Sierra Nevada Radio Telescopio (Granada), con -1,6.

En sexta posición, Valerredible Polientes (Cantabria) ha marcado -1,3 grados; seguida de Cuéllar, con -1,2; Nerpio (Albacete), con -1,1, y Aguilar, con -1.