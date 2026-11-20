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VALLADOLID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de actividades desarrolladas por los operadores de producción ecológica en el año 2025 se situó en 64.976, un 2,6 por ciento menos que el año anterior, 2.303 de ellos en Castilla y León que se ha situado en séptimo lugar en el ranking que lideran Andalucía (22.475) y Castilla-La Mancha (10.085).

De ellos, 1.950 responden a actividades de producción ecológica, 291 de producción secundaria y 254 de actividad terciaria.

Además la Comunidad anota 677 actividades industriales de producción ecológica, 528 relacionadas con la producción vegetal y 149 con la producción animal, la mayor parte en Valladolid (192) y en León (127), con el resto de las provincias por debajo del centenar.

Castilla y León alcanzó en 2025 las 163.192 hectáreas de superficie de agricultura ecológica que incluye el terreno forestal con carga ganadera y/o pecoreo que no es superficie agraria útil (SAU), la mayor parte, 106.159,17 calificadas en agricultura ecológica y el resto en conversión: 21.242,75 en el primer año de esta práctica y 35.790,56 en el resto de años.

Por tipos de cultivos, 74.690,24 hectáreas corresponden a pastos permanentes, 70.421,57 a tierras arables (tercer mayor cifra a nivel nacional) y 18.080,67 a cultivos permanentes.

Por provincias Zamora, Salamanca y León lideran las hectáreas de superficie de agricultura ecológica, con 31.139.12, 30.595,52 y 24.894,38 en cada caso, seguidas de Valladolid (22.758,97), Segovia (18.546,26), Burgos (16.605,42), Ávila (6.558,70), Palencia (6.281,02) y Soria (5.813,04).

En cuanto a la ganadería Castilla y León alcanza 14.123 número de cabezas de bovinos --5.567 en Salamanca--, 10.324 de ovino --4.015 en Zamora--, 2.962 de caprino, 82.191 aves de corral --48.126 en Valladolid-- y 19.915 colmenas --8.554 en León y 8.054 en Salamanca--.

Se da la circunstancia de que el próximo martes, 24 de noviembre, se someterá a votación el acuerdo alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE sobre las normas de producción y etiquetado de los alimentos ecológicos con el objetivo proteger la confianza en el sello ecológico europeo, garantizar una competencia más equilibrada con las importaciones y en las importaciones y amplía las exenciones de certificación para pequeños negocios que venden productos sin envasar directamente al consumidor.