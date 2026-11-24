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VALLADOLID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León registró 3.267 abortos en 2025, el 20,9 por ciento de ellos en centros públicos, según los datos definitivos de interrupciones voluntarias del embarazo publicados por el Ministerio de Sanidad.

En España se contabilizaron 107.824 abortos, un 1,6 por ciento más que en 2024, con una tasa de 12,48 por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años, la más elevada de la última década.

En el caso de Castilla y León, los 3.267 abortos practicados suponen el 3,08 por ciento del total nacional y la Comunidad cuenta con una tasa de 9,19 por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años, y del total, 1.939 contaron con financiación pública, el 59,4 por ciento, frente al 82,4 por ciento nacional.

Además, el 20,9 por ciento se realizó en centros públicos, por debajo de la media (22,0 por ciento), y el 3.084 de los casos fueron a petición de la mujer, 64 se debieron a grave riesgo para la salud de la embarazada y 106 a riesgo grave de anomalías en el feto, con otros 13 casos por anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable.

Por provincias la mayor parte de los abortos se realizaron en Valladolid, con 776, seguida de León (584), Burgos (507), Salamanca (471), Segovia (212), Zamora (204), Palencia (194), Ávila (185) y Soria (134).

Por edades, en Castilla y León la mayor parte de las intervenciones se realizaron a mujeres de entre 20 y 24 años, con 740, seguidas de las mujeres de entre 25 y 29 años (735); de las de 30 a 34 años (611) y de las de 35 a 39 (553). Otros 352 abortos se practicaron a mujeres de entre 15 y 19 años; 243 a mujeres de entre 40 y 44 años, y 19 a mujeres mayores de 44, con 14 intervenciones a menores de 15 años.

La mayor parte de los abortos se han realizado a mujeres sin hijos, con 1.784 casos, mientras que 711 mujeres tenían un hijo, 520 dos, 185 tres, 52 cuatro y 15 cinco o más. Según este informe, la mayor parte de los casos, 2.331, han sido a mujeres a las que no se habían practicado interrupciones voluntarias anteriores, a 672 le consta un aborto anterior, a 195 dos, a 38 tres, a 21 cuatro y a 10 cinco o más. Por último, 2.313 abortos se produjeron con ocho semanas o menos de gestación, 803 entre 9 y 14 semanas, 141 entre 15 y 22 semanas y 10 entre 23 semanas y más.

DATOS NACIONALES

Del total de los abortos realizados en España, el 22 por ciento se realizó en centros públicos, frente al 78 por ciento en centros privados, aunque con "importantes diferencias" entre comunidades autónomas, según los informes difundidos este martes por el departamento.

Las mujeres de 20 a 29 años concentraron el 46,1 por ciento de las intervenciones; mientras las tasas más elevadas se registraron entre las mujeres de 20 a 24 años -19,50 por cada 1.000- y de 25 a 29 años -18,42-. En menores de 20 años se notificaron 11.603 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), el 10,8 por ciento del total.

La segunda edición del informe 'Situación del aborto en la sanidad pública' muestra que el 76,3 por ciento de las interrupciones voluntarias del embarazo tuvieron lugar en las primeras ocho semanas de gestación; un 19,6 por ciento se produjo entre las semanas 9 y 14, mientras que el 4 por ciento correspondió a las semanas 15 a 22 y el 0,18 por ciento a las 23 semanas o más.

Además, el 68,1 por ciento de las mujeres no había tenido una IVE previa y el 52,9 por ciento no tenía hijos. El 93,4 por ciento de las intervenciones se realizó a petición de la mujer y el resto por causas médicas. Entre las causas médicas, el 4,03 por ciento correspondió al riesgo de graves anomalías en el feto; el 2,27 por ciento, a un grave riesgo para la vida o la salud de la mujer, y el 0,32 por ciento, a anomalías fetales incompatibles con la vida o a una enfermedad extremadamente grave e incurable.

En cuanto al método de intervención, en general, la dilatación y aspiración fue el procedimiento quirúrgico más registrado, con 64.811 anotaciones, seguida de la dilatación y evacuación, con 8.646. Hasta la semana 14 de gestación, el método farmacológico se utilizó en 34.031 IVE; en este caso su uso fue mayor en Cantabria (85,1 por ciento) y Galicia (77,9 por ciento), y menor en Madrid y Castilla-La Mancha (3,7 por ciento).

En general, en 2025, se notificaron 51.309 interrupciones mediante el método farmacológico y 73.547 mediante procedimientos quirúrgicos. La suma de ambas cifras supera el total de interrupciones notificadas, debido a que en una misma intervención puede ser necesario recurrir a ambos procedimientos.

Además, el informe muestra que el 49,4 por ciento de las mujeres que interrumpieron su embarazo en 2025 declaró no utilizar ningún método anticonceptivo. Entre los métodos anticonceptivos declarados, los más frecuentes fueron los de barrera (24,8 por ciento) y los hormonales (14,4 por ciento). También se registraron otros métodos (3,4 por ciento), los naturales (2,9 por ciento) y los mecánicos (0,7 por ciento); en el 4,6 por ciento de los casos no constaba esta información.

Los centros públicos realizaron 23.754 (22,03 por ciento) abortos, mientras que 84.070 (77,97 por ciento) se practicaron en centros privados. El porcentaje de IVE realizadas en la sanidad pública aumentó respecto a 2024, cuando representaba el 21,25 por ciento del total. La evolución es más significativa si se compara con 2019, año en el que la proporción era del 14,32 por ciento. En los últimos seis años, el peso de los centros públicos ha aumentado casi ocho puntos, aunque todavía concentran poco más de una de cada cinco intervenciones.

Por primera vez, todas las comunidades y ciudades autónomas realizaron abortos en centros públicos. Cantabria encabeza la clasificación, con el 87,8 por ciento de los abortos realizados en estos centros, seguida de Galicia (83,2 por ciento), La Rioja (81,9 por ciento) y Navarra (74,1 por ciento). Las cuatro comunidades han incrementado de manera significativa la participación de la sanidad pública durante la última década.

Seguidas a distancia por Baleares (64,4 por ciento), Cataluña (55,7 por ciento), Ceuta (40 por ciento), Canarias (28,2 por ciento) y Castilla y León (20,9 por ciento), mientras que el resto de territorios se situó por debajo del 20 por ciento, con la Comunidad Valenciana (11 por ciento), el País Vasco (4,2 por ciento), Aragón (2,5 por ciento), el Principado de Asturias (1,9 por ciento), Murcia (1,1 por ciento), Melilla (0,8 por ciento), la Comunidad de Madrid (0,6 por ciento), Andalucía (0,4 por ciento), Extremadura (0,1 por ciento) y Castilla-La Mancha (0,1 por ciento) en los últimos puesto

Sanidad destaca la evolución de Baleares, que ha pasado del 45,4 por ciento en 2024 al 64,4 por ciento en 2025, un incremento de 19 puntos porcentuales en un año. Y la de Castilla y León que también ha ampliado la prestación pública en el mismo periodo, desde el 15,5 por ciento hasta el 20,9 por ciento.

En el extremo contrario destaca Andalucía y Madrid, donde únicamente el 0,37 por ciento y el 0,57 por ciento, respectivamente, de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en centros públicos durante 2025, cuando en estas dos comunidades se concentran el 35,7 por ciento de los abortos registrados en España. Concretamente, se realizaron 75 y 104 intervenciones, respectivamente, en centros de titularidad pública.

Por primera vez esta asistencia se da en Ceuta, donde el Hospital Universitario comenzó a prestar este servicio el pasado año. De las 20 interrupciones registradas en la ciudad, ocho se realizaron en este centro, lo que representa el 40 por ciento del total. El informe destaca este avance, aunque señala que "persisten diferencias importantes en la capacidad de los servicios públicos para asumir directamente la prestación".

Las comunidades con mayor proporción de abortos realizados en centros públicos presentan también un uso más elevado del método farmacológico.