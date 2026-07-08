CyL registró este martes 969 rayos, la mayor parte en Zamora, en León y en Palencia

Mapa difundido por la Aemet con los datos de las descargas eléctricas registradas en CyL en la jornada del martes 7 de julio - @AEMET-CYL

VALLADOLID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León registró este martes, 7 de julio, numerosas tormentas en las que cayeron 969 rayos, la mayor parte en las provincias de Zamora, León y Palencia, según los datos aportados este miércoles por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, Zamora registró 186 descargas eléctricas, seguida de cerca por León, con 178, y por Palencia, con 172. A continuación se situaron las provincia de Segovia y Valladolid, con 124 y 115, en cada caso con el resto por debajo del centenar: Burgos (74), Soria (66), Ávila (46) y Salamanca (8).

Además y según los datos difundidos por la Aemet, las numerosas tormentas registradas ayer en Castilla y León estuvieron acompañadas de rachas de viento "muy fuerte", como los 103,3 kilómetros por hora que se alcanzaron en Camporredondo de Alba (Palencia) o los 90 de Villapún, también en la provincia palentina.

Por su parte, en Bustillo del Páramo (León) soplaron 88,2 kilómetros por hora y en Villaeles de Valdavia (Palencia) y en Villameca (León) 83,5 en los dos casos. Les siguen Villafáfila (Zamora), con 83,2 kilómetros por hora; Palencia-Autilla Pino, 82,8; Sardón de Duero (Valladolid), con 80,3; Fuentesaúco (Zamora), con 79,9, y Sahechores (León), con 78,8.

Cierran el ranking de las quince rachas de viento más fuerte en Castilla y León Astorga (León), con 77 km/h; La Riba de Escalote (Soria), con 76,7; Riaño (León), con 76,0, y Fuente el Sol y Villalón, ambas en Valladolid, con 75,6 y 72,7.