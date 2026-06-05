CyL registró nueve fallecimientos por ahogamiento hasta mayo y mantiene 32 zonas de baño naturales sin socorrismo

Imagen de archivo de un curso de socorrismo - FECLESS

VALLADOLID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León registró nueve fallecimientos por ahogamiento no intencional en espacios acuáticos durante los cinco primeros meses de 2026, según los datos del Informe Nacional de Ahogamientos (INA) de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS).

En concreto, tres de estos fallecimientos se produjeron durante el mes de mayo lo que sitúa a Castilla y León entre las autonomías con mayor número de casos y en cabeza del ranking de las comunidades de interior.

La Federación Española de Salvamento y Socorrismo ha incidido en que estas cifras adquieren una "especial relevancia" ante el inicio de la temporada estival y la apertura del periodo oficial de control sanitario de las aguas de baño y ha recordado que Castilla y León cuenta este verano con 32 zonas de baño naturales autorizadas distribuidas en ocho provincias, en ríos, embalses y lagos.

Sin embargo, advierten las mismas fuentes, a diferencia de lo que ocurre en gran parte del litoral español y en numerosas instalaciones acuáticas, "ninguna de estas zonas de baño naturales dispone de manera obligatoria y permanente de un servicio profesional de socorrismo, lo que convierte la prevención y la autoprotección en herramientas esenciales para evitar accidentes".

En este sentido, la Federación autonómica ha considerado "incomprensible" la ausencia de "un servicio tan esencial, especialmente en Castilla y León, la comunidad autónoma que lidera el turismo de interior en España".

La Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León (FECLESS) ha recordado que los entornos acuáticos naturales presentan "riesgos específicos" como cambios bruscos de profundidad, corrientes, obstáculos sumergidos, bajas temperaturas del agua o dificultades de acceso para los servicios de emergencia que, según insiste, "muchas veces pasan desapercibidos para la población".

La Federación ha recordado que por su parte mantiene durante todo el año un "intenso programa" de promoción de la seguridad acuática y prevención de ahogamientos dirigido especialmente a la población escolar a través de charlas, jornadas educativas, actividades divulgativas y campañas de sensibilización para que adquieran competencias relacionadas con la identificación de riesgos, las conductas seguras en el agua y la actuación correcta ante una emergencia.

La entidad considera que la educación acuática debe ocupar un "papel protagonista" dentro de las políticas de prevención, "especialmente en una comunidad autónoma que lidera el número de muertes por ahogamiento y con una amplia red de ríos, embalses y zonas de baño interior que cada verano reciben a miles de usuarios", insiste.

Y ha asegurado que la mayoría de los incidentes graves se pueden evitar mediante formación, prevención y comportamientos responsables por lo que ha hecho un llamamiento a instituciones, ayuntamientos, centros educativos y ciudadanía "para seguir impulsando una auténtica cultura de prevención acuática que permita reducir el número de víctimas y disfrutar del medio acuático de forma segura durante todo el año".