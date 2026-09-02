CyL supera el millar de incendios en lo que va de año, más del 70% conatos, y pide extremar la precaución

1113801.1.260.149.20260902140416 Instalaciones del camping Fuente Helecha afectadas por el fuego, a 6 de agosto de 2026, en Casavieja, Ávila, Castilla y León (España) - Ricardo Rubio - Europa Press

VALLADOLID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, ha informado de que Castilla y León ha registrado más de un millar de incendios forestales en lo que va de año, de los que más del 70 por ciento han sido conatos, al tiempo que ha pedido a los ciudadanos precuación y responsabilidad ante la alerta por peligro meteorológico de incendios desde este jueves, 3 de septiembre, y hasta el domingo.

González Corral ha destacado que el elevado porcentaje de conatos refleja la "rapidez y eficacia" con la que han actuado los equipos de extinción, que han logrado apagar estos fuegos cuando apenas habían alcanzado una hectárea de superficie o incluso antes.

En este sentido, ha agradecido el trabajo que realizan estos equipos, cuyo operativo funciona ya de manera permanente durante los doce meses del año.

La consejera ha defendido además los recursos destinados tanto a la extinción como a la prevención frente a las críticas de falta de medios y de inacción en esta materia y ha señalado que el operativo se ha visto reforzado en los últimos años. Según ha explicado, los acuerdos alcanzados en 2022 en la Mesa del Diálogo Social han permitido avanzar también en las labores preventivas.

En la misma lína, ha indicado que el presupuesto destinado a prevención ha pasado de 90 a 200 millones de euros entre 2022 y 2026, lo que ha permitido ampliar el número de cuadrillas y disponer de un operativo de carácter público que trabaja durante todo el año.

González Corral ha realizado estas declaraciones tras presidir la reunión de la Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León, un encuentro que ha considerado relevante para avanzar en un Plan Integral Forestal que permita abordar la gestión del monte también desde la prevención y en el que el sector pueda aportar ideas.

PRECAUCIÓN Y RESPONSABILIDAD

Además, la consejera ha recordado que la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta ha declarado la situación de alerta por peligro meteorológico de incendios forestales en toda la Comunidad para los días 3, 4, 5 y 6 de septiembre de 2026.

La medida, adoptada mediante resolución firmada el 1 de septiembre por el director general del departamento, Ángel Manuel Sánchez Martín, responde a un escenario meteorológico especialmente desfavorable provocado por la presencia de una dorsal anticiclónica y la entrada, a partir del jueves 3 de septiembre, de una masa de aire tropical continental de origen norteafricano.

Por esta razón, ha trasladado a la ciudadanía la necesidad de mantener la precaución porque todavía quedan unas semanas por delante de periodo de alto riesgo de incendios.

En ese sentido, ha explicado que ante cualquier visión de cualquier posible conato hay que avisar lo antes posible a las autoridades para que los equipos puedan acudir a la mayor brevedad posible en esas labores de extinción y que tomen las precauciones necesarias para evitar esos riesgos de incendios.