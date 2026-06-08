CyL entre las tres CCAA en las que más subió del precio de la vivienda libre en el primer trimestre, un 14,9% más

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VALLADOLID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda libre en Castilla y León se disparó una media del 14,9 por ciento en el primer trimestre de 2026, frente a un 12,9 por ciento en España, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este viernes.

Se trata del tercer mayor aumento del precio de la vivienda libre del país que creció en todas las comunidades y ciudades autónomas en el primer trimetre de 2026. Las mayores subidas de precios se produjeron en Aragón y Región de Murcia (15,6 por ciento ambas) y Castilla y León y la ciudad autónoma de Ceuta (14,9 por ciento ambas). Y las menores, en Cataluña y Comunidad Foral de Navarra (10,5 por ciento ambas) y País Vasco (10,3 por ciento).

En el ámbito nacional, el precio de la vivienda libre subió un 12,9 por ciento en el primer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2025, con lo que mantiene el mismo crecimiento interanual que registró en el último cuarto del año pasado.

Esta tasa del 12,9 por ciento es la más elevada desde el primer trimestre de 2007, cuando subió un 13,1 por ciento, y se produce después de que la vivienda de segunda mano haya experimentado en el primer cuarto del año su mayor incremento en 19 años, con un fuerte avance del 13,5 por ciento.

Con la subida del primer trimestre, el precio de la vivienda libre acumula 48 trimestres consecutivos de alzas interanuales.