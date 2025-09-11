CyL ve "claramente partidista e ideológica" la reclamación de Renfe

VALLADOLID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha acusado este jueves al Gobierno de la nación de querer "hacer caja" con la desgracia de los incendios y ha criticado en concreto la reclamación de responsabilidad patrimonial contra las comunidades autónomas de Galicia y Castilla y León anunciada por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que el político del PP ha tachado de "claramente partidista e ideológica".

Fernández Carriedo ha acusado al Gobierno de central de volver a atacar a Castilla y León y se ha preguntado por qué Renfe se plantea reclamar a Galicia y a Castilla y León por los cortes de circulación que la ferroviaria tuvo que llevar a cabo durante 9 días por los incendios de agosto cuando ha habido casos de afección en otros territorios y no ha hecho un anuncio similar.

A modo de ejemplo, ha recordado que en julio y en agosto hubo cierres de líneas de AVE en Ciudad Real y en Guadalajara por incendios forestales sin que el Gobierno central haya hecho ningún anuncio de reclamaciones a la comunidad de Castilla-La Mancha.

A esto ha añadido que el 27 de junio de 2024 se suspendió el tránsito de 29 trenes en Tarragona como consecuencia de incendios forestales sin que conste "en modo alguno" que el Gobierno haya anunciado recursos, por lo que se ha reafirmado en que la reclamación que analiza ahora Renfe es "ideológica y partidista" ya que "prima el interés de la crítica de partido por encima del interés del conjunto de los ciudadanos".

"Nosotros lo que esperamos del Gobierno es que hubiera ayudas y lo que hemos oído del ministro Puente son unas declaraciones diciendo que en vez de ayudas lo que nos va a plantear es hacer caja con esta desgracia. Es todo lo contrario de lo que se necesita", ha zanjado el portavoz de la Junta que ha vuelto a reclamar un criterio de igualdad entre todas las comunidades autónomas.

Fernández Carriedo ha insistido en que la reclamación anunciada ahora por Óscar Puente es otra muestra de que el Gobierno de Pedro Sánchez está "claramente centrado en atacar a Castilla y León y en perjudicar a la gente" de una tierra a la que no ayuda cuando tiene problemas y ha asegurado que la Junta defenderá los intereses de la Comunidad ante los tribunales. "Hemos ganado ya el Gobierno en muchas ocasiones y esperemos también ganar en esta ocasión", ha deseado.