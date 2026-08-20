CyL ve en el control de fronteras un "fracaso" del Gobierno e irá a la justicia si "diluye" el problema entre las CCAA

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - JCYL

VALLADOLID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha tildado de "fracaso" la gestión del Gobierno de España en el control de las fronteras tras la crisis migratoria registrada en Ceuta y ha avanzado que la Administración autonómica acudirá a la Justicia si el Ejecutivo central pretende "diluir" el problema entre las comunidades autónomas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo ha remarcado que se trata de un asunto de "seguridad nacional" y de "control de fronteras" que afecta "gravemente" a la seguridad.

Asimismo, ha afirmado que la posición de la Junta es "común", "coherente" con el acuerdo de Gobierno y continuista respecto a las acciones de la pasada legislatura, cuando la Comunidad ya presentó recursos judiciales ante situaciones que perjudicaban los intereses autonómicos.

El portavoz ha defendido la "oposición radical" de la Junta a una política que genera perjuicio y ha recordado que la protección de los límites territoriales es una función básica de cualquier nación.

De este modo, ha reclamado al Gobierno que garantice el retorno de las personas que han entrado de forma ilegal a su lugar de origen, al tiempo que ha subrayado que Castilla y León se opondrá a cualquier medida que no tenga en cuenta la opinión del Ejecutivo autonómico o que vulnere los intereses de la Comunidad.

En este sentido, Fernández Carriedo ha confirmado que la Junta examinará la vía judicial y presentará los recursos correspondientes ante la Administración de Justicia en el caso de que se pretenda asignar la tutela de menores a una administración en un territorio sobre el que no tiene competencias.

Finalmente, el consejero ha instado al Gobierno de España a escuchar la línea de actuación de la Unión Europea, la cual marca una vía "muy precisa" ante este tipo de situaciones.