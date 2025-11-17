CyL ve inseguridad jurídica en la acreditación de violencias sexuales y pide "transparencia" sobre pulseras antimaltrato

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, participa por videoconferencia en la Conferencia Sectorial de Igualdad. - JCYL

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha advertido de la "inseguridad jurídica" en el procedimiento para la acreditación administrativa de las situaciones de violencias sexuales y ha pedido "transparencia" sobre los fallos en las pulseras antimaltrato.

Tras participar por videoconferencia en la Conferencia Sectorial de Igualdad, Blanco ha informado de que se ha abstenido en la votación sobre el reconocimiento de las mujeres víctimas de agresiones sexuales, impulsado por el Gobierno y que finalmente ha salido aprobado.

En este sentido, ha explicado que la Junta no está de acuerdo con el procedimiento administrativo presentado por el Ministerior de Igualdad porque puede "generar inseguridad jurídica", si bien ha optado por abstenerse para "no perjudicar a las mujeres víctimas", de manera que "puedan recibir las ayudas".

Otros de los puntos tratados en la Conferencia han sido el anteproyecto de la Ley de Violencia Vicaria, al que la Junta ha presentado alegaciones, y los fallos en las pulseras antimaltrato, que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, denomina "incidencia técnica", ha lamentado la consejera.

En este contexto, Blanco ha explicado que Redondo ha señalado a dos "incidencias técnicas" a "finales del año pasado" y el "acaecido hace escasos días", si bien no ha trasladado "mayor información" sobre estos fallos.

"Entendemos que es necesario que para que las mujeres se sientan seguras, se sientan protegidas, se debe partir, por supuesto, de la transparencia y se debe partir de la información. Y sobre todo solucionar lo que la ministra llama incidencias técnicas", ha apostillado, para subrayar el "compromiso" de la Junta de Castilla y León con la protección de las mujeres.