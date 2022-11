CyL vuelve a exigir en la sectorial una EBAU única por una verdadera "igualdad" de oportunidades entre los jóvenes

De persistir el Ministerio en su modelo "injusto", la consejera castellanoleonesa amenaza con desligarse del diseño del mismo

VALLADOLID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación de Castilla y León, Rocío Lucas, ha mostrado su rechazo al nuevo modelo de acceso a la universidad que plantea el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Lo ha hecho en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada esta tarde de forma telemática, donde los consejeros de las distintas comunidades autónomas han debatido con la ministra el nuevo modelo de acceso a la universidad y entre ellos Lucas ha lamentado que no se tengan en cuenta las aportaciones de Castilla y León en los grupos de trabajo.

La consejera del ramo de Castilla y León ha vuelto a mostrar su disconformidad con el modelo. "En primer lugar, porque no es una prueba única y no corregir este error provocará que el sistema siga siendo injusto: no puede haber 17 pruebas distintas para un distrito universitario único", en referencia a que cada comunidad autónoma diseña su prueba con distinta estructura -o bloques de contenidos- y disparidad en los criterios de corrección.

AMENAZA CON DESVINCULARSE DEL DISEÑO DEL MODELO

Durante el encuentro, Lucas ha reprochado que no se estén escuchando las propuestas de Castilla y León encaminadas a trabajar en una prueba única y ha anunciado que, de seguir con esta actitud, Castilla y León se desvinculará del diseño de un sistema de acceso a la universidad "injusto".

Respecto a la evaluación del alumnado propuesta por el Ministerio, Rocío Lucas ha insistido en la "falta de objetividad" de dicha prueba y las consecuencias que eso tendrá para la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad.

Finalmente, la Junta de Castilla y León considera que el nuevo modelo limita las competencias de las universidades en la prueba de acceso a la universidad y así lo ha manifestado también la titular de Educación.

En el encuentro de esta tarde se ha debatido, además, sobre la implantación de la normativa que obliga a integrar a los profesores técnicos de Formación Profesional en el cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria.

Sobre este aspecto, Lucas insiste en la necesidad de que el Ministerio de Educación y Formación Profesional realice la aportación financiera necesaria para acometer dicho cambio, puesto que se trata de una normativa impuesta por ellos y que supone un alto coste para las comunidades autónomas.

La ley establece, además, que los efectos de la medida -el incremento en las nóminas- deberá aplicarse desde enero de 2021, "por lo que la solución que ofrece el Ministerio, que es retrasar su implantación, no es viable: cuanto más tarde, más gasto habrá que asumir", ha sentenciado la consejera.