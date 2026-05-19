Da positivo en alcohol y drogas el conductor de un autobús escolar de Ávila

Autobús interceptado por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

ÁVILA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Tráfico de Ávila investiga al conductor de un autobús que transportaba a menores tras dar positivo en las pruebas de alcoholemia y sustancias estupefacientes.

La intervención se produjo el pasado 5 de mayo cuando una llamada de un ciudadano alertaba al Instituto Armado sobre la conducción irregular del encausado. La Benemérita movilizó varias patrullas de la Comandancia, así como del Subsector de Tráfico de Ávila.

Tras interceptar el vehículo, los agentes realizaron las pruebas de alcohol y presencia de drogas, que arrojaron resultados positivos en ambas sustancias.

En consecuencia, el equipo EIS del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Ávila instruyó diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial. Los menores continuaron viaje en otro autobús fletado por la propia empresa de autobuses.

Las diligencias instruidas, fueron entregadas a la Sala de lo Civil e Instrucción de Tribunal de Instancia de Arenas de San Pedro (Ávila).