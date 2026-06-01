Dani Carnero, Hideki Matsuisha y David López Carreño abren el V Foro del Ibérico, "una joya que no necesita artificios"

Inauguración de Foro Ibérico que se celebra en Salamanca. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los cocineros Dani Carnero, Hideki Matsuisha y David López Carreño han abierto con sus demostraciones de cocina el V Foro del Ibérico en Salamanca, "una joya que no necesita artificios", tal y como ha subrayado el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo.

Junto al primer edil, ha dado el pistoletazo de salida al encuentro gastronómico el presidente de la Diputación Provincial, Javier Iglesias, en el Palacio de Congresos de la capital salmantina.

Durante la inauguración, García Carbayo, ha recordado la frase de Martín Berasategui cuando dijo que "el ibérico es el mejor producto del mundo" y ha señalado que se trata de "una joya que no necesita artificios, pero que al mismo tiempo permite una creatividad inmensa en manos de quienes saben trabajarla con maestría en los fogones".

Asimismo, ha indicado que el foro "ha dejado de ser una promesa para convertirse en una cita de referencia", y ha rememorado el Domingo Ibérico celebrado ayer con el centenar de cortadores de jamón en la Plaza Mayor y los bocadillos con guisos ibéricos de la plaza de Los Bandos.

Por su parte, el presidente de la Diputación ha asegurado que "hablar de ibérico es hablar" de la dehesa salmantina de las encinas, del campo de Salamanca, de tradiciones, "del trabajo muy importante de generaciones enteras que han hecho del buen hacer una señal de identidad".

Iglesias ha defendido, además que es "una experiencia productiva sostenible" y ha recordado que "el 70 por ciento del Ibérico de España se transforma a escasos 50 kilómetros" del lugar donde se celebra el Foro del Ibérico, en relación a la localidad salmantina de Guijuelo.

Tras los discursos de bienvenida, el congreso ha arrancado tres demostracioones de cocina; 'Tradición andaluza, guiso y caldo', a cargo de Dani Carnero, del restaurante Kaleja, en Málaga; 'El cerdo ibérico en la cocina japonesa', con Hideki Matsuisha, del restaurante Koi Shunka, en Barcelona; y 'Chato murciano: el primo levantino del ibérico', a cargo de David López Carreño, del restaurante 'Local de Ensayo', en Murcia.

La jornada de tarde se abrirá con la Demo+Cata 'Armonías insólitas con cerdo ibérico', de la Mano de Massmiliano delle Dove y Luis Baselga, del Smoked Room de Madrid (dos estrellas Michelin) y a las 17.30 horas se celebrará la final del Concurso de Cocina con Ibérico.