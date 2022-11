David Galán Galindo y el equipo de 'Gora automatikoa' vuelven a la carga para conseguir el Goya

Escena de 'Gora automatikoa 2: otra vez la misma mierda'. - 39 ESCALONES FILMS/THE OTHER FILM PRODUCTION

'Gora automatikoa 2: otra vez la misma mierda' aspira al 'cabezón' "por insistencia" y amenaza con llegar a la octava entrega hasta conseguirlo

ÁVILA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El realizador abulense David Galán Galindo y el resto del equipo de 'Gora automatikoa' --Esaú Dharma y Pablo Vara-- vuelven a la carga con una segunda entrega de esta historia de animación cargada de humor irreverente con la que buscan conseguir un Goya de forma automática.

Tras conseguir la nominación de 2021 con 'Gora automatikoa' en la pasada edición de estos galardones, Galán Galindo, Dharma y Vara lanzan ahora 'Gora automatikoa 2: otra vez la misma mierda', en la que buscarán enmendar aquella "derrota" final y lograr el 'cabezón'.

En una entrevista concedida a Europa Press, Galán Galindo ha asegurado que la idea es obtener el galardón "por insistencia" y amenaza con hacer tantas entregas como sean necesarias para conseguirlo, aunque implique llegar hasta una octava película.

En la cinta, que podrá verse próximamente en cines y que previsiblemente recalará en las mismas plataformas por las que ha pasado 'Gora automatikoa' --Prime Video, FlixOlé y Filmin--, sus tres creadores vuelven a convertirse en personajes animados para tratar de corregir el resultado de los Goya pasados, para lo que lograrán incluso viajar en el tiempo.

Tras la notoriedad conseguida con la primera entrega, realizan cameos en esta nueva cinta de una hora de duración el productor Enrique López Lavigne --responsable de decenas títulos entre los que figuran 'Lo imposible' o 'Voy a pasármelo bien'-- o el guionista y director Javier Fesser --creador de la célebre 'Campeones'--.

Precisamente Galán Galindo ha destacado la "capacidad para reírse de sí mismos" que tienen los creadores y que le transmitieron muchos de los académicos que votaron por la película el pasado año, e incluso ha relacionado el éxito de la película con el carácter español proclive a burlarse "de las vacas sagradas" como pueda ser un Premio Goya, cuyo reglamento y funcionamiento es la base que toman estos cineastas para plantear una nueva entrega de esta saga de humor a través de la sátira y la animación.

"NO HACER SORNA ES ANTIESPAÑOL"

"Que en 2020 ganara el Goya a Mejor Película de Animación 'La Gallina Turuleca', no porque no lo mereciera, sino porque era la única en competición, era una situación en la que la comedia salía sola, pero aunque la gente lo sabía, aquello se normalizó", se ha mostrado sorprendido el creador abulense, que insiste en que no haber hecho sorna de aquello le parece incluso "antiespañol".

En esta ocasión, 'Gora automatikoa 2' --producida por 39 Escalones Films y The Other Film Production-- no pelea sólo por el Goya a la Mejor Película de Animación, sino que está en la carrera para los 'cabezones' a Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guión Original, Mejor Montaje, Mejor Dirección de Fotografía (en este caso con Paco Cintado) y Mejor Canción Original con el tema 'Por un Goya soy capaz de matar', del también abulense Jorge Marazu.

Sin embargo, David Galán Galindo ha puntualizado que la secuela de 'Gora automatikoa' es en cuanto a recursos "aún más pequeña que la primera" y sus creadores han optado por "más divertimento" creativo y "echarse unas risas y pasarlo bien", después de que con la primera película observaran que a pesar de haber "dado el todo por el todo" en su promoción y difusión, "no se puede luchar contra la realidad".

Tras la polémica sobre la última película ganadora del Goya a la Mejor Película de Animación, 'Valentina', con acusaciones de parte del equipo a Chelo Loureiro por impagos y por apropiarse de la tarea de dirección, Galán Galindo ha ironizado con que con esta nueva producción, tanto él como Dharma y Vara buscan dar "otra oportunidad" a los académicos de "elegir entre Jesucristo y Barrabás".

Después de tachar de "absurdo" la consideración del cine de animación como un género específico, el realizador abulense ha subrayado la minusvaloración que propuestas artísticas como ésta o el cómic, del que se reconoce como fan y cuya admiración plasmó en su película 'Orígenes secretos' (2020).

Esto se demuestra, a su juicio, por las críticas que ha recibido que el dinero del Bono Cultural para los jóvenes pudiera dedicarse a videojuegos o novelas gráficas, cuya literatura "es igual de válida que 'Guerra y paz'".

En este sentido, ha advertido contra el "triunfalismo" que percibe ahora en el mundo del cómic sobre una mejor consideración social. "Antes se asumía, hasta existían las secciones de 'subcultura' en los estantes de las tiendas, ahora en cambio se niega como si no existiera ese problema, lo cual no es real", ha concluido.