El DDP acuchillado por los Trinitarios identifica al autor material y a los otros dos acusados como copartícipes

Los tres presuntos miembros de los Trinitarios comparecen en el banquillo durante el juicio iniciado en la Audiencia de Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El joven Yassin T, el integrante de los Dominican Don't Play que resultó herido en febrero de 2025 en Valladolid durante una pelea con la banda rival de los Trinitarios, ha identificado a Johan Yerai C.L, "al cien por cien", como el autor material de las tres cuchilladas recibidas y a sus otros dos compañeros de banquillo, Juan Camilo O.L. y Maicol Yessi G.V, como las personas que acompañaban al primero y se sumaron igualmente a la agresión, con puñetazos y patadas, como copartícipes de los hechos.

Aunque ninguno de los aludidos, de origen colombiano y dominicano, ha llegado a dar su versión de lo ocurrido y lo hará este viernes en la segunda jornada del juicio iniciado este jueves, bajo un amplio dispositivo policial en la Audiencia de Valladolid contra los tres encausados, la víctima de la agresión sí ha llegado a comparecer, aunque por videoconferencia desde Canarias, donde está "cumpliendo", como él mismo ha dicho, por una fuga protagonizada en la capital del Pisuerga, para reconocer a los tres Trinitarios como quienes aquella noche le abordaron en la calle López Gómez al grito de "patria" y "popote", típicas expresiones de guerra de esta banda cuyos miembros elevan antes de una pelea.

El lesionado, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha relatado que iba acompañado esa noche por otras cuatro personas, entre ellas un tal Bilaal El M. a quien la policía sitúa como líder de los DDP, y que en un momento dado se vio solo, ya que el resto huyó ante el riesgo de una agresión, si bien cuando él trató de hacer lo propio fue atropellado por un turismo y quedó boca abajo a merced de los tres Trinitarios, quienes portaban armas blancas, aunque sin precisar si se trataba de navajas o cuchillos.

Fue entonces, tal y como ha incidido con precisión, cuando Johan Yerai le asestó por la espalda tres heridas por arma blanca, "aunque quiso dar más pero no pudo porque se dobló la hoja", mientras los otros dos acusados se sumaron a la agresión con patadas y puñetazos. El motivo fue una discusión previa entre bandas rivales, en ningún momento un intento de robo, a diferencia de lo que se inventó en un primer momento y sostuvo ante la policía.

"No es cierto. Fingí que había sido un intento de robo para que mi madre no descubriera que había sido una pelea entre bandas", ha confesado Yassin, quien ha reconocido que en ese momento pertenecía a los DDP, algo que no quería que llegara a oídos de su progenitora. "Si no nos llega a interceptar esa noche la policía me habría muerto porque no quería ni siquiera acudir al hospital para que mi madre no se enterara de nada", ha añadido la víctima, que esa misma noche tuvo que ser evacuada y permaneció una semana ingresada tras ser intervenida de las cuchilladas, una de las cuales le afectó a un pulmón.

Sobre la identificación de sus agresores, que se enfrentan a una condena de 13 años por tentativa de homicidio y robo, Yassin ha sido contundente al señalar a Johan Yerai como el autor de las tres cuchilladas y a los otros dos como quienes le ayudaron. Les identificó a través de un Reel en Instagram en el que los tres acusados aparecen cantando junto a otros Trinitarios y también en unas fotografías. "Es difícil olvidarme de ellos. Esos tres que me están ahora mirando son los que estaban allí. Sus caras se que me quedaron grabadas en la mente", ha asegurado el lesionado.

También han testificado tres de los cuatro jóvenes que esa noche acompañaban al agredido, entre ellos Bilaal El M, quien, además de asegurar que no vio nada, ha respondido con un "negativo" a la pregunta de si es el líder de los DDP; Luis Fernando, quien ha seguido manteniendo la versión del intento de robo como el origen de la agresión, y Yahya N, este último desde un centro donde cumple condena por su pertenencia a dicha banda violenta y, al igual que el anterior, ha rechazado tal vinculación y ha asegurado que no sabe nada de lo ocurrido.

"AUMENTO EXPONENCIAL" DE LAS AGRESIONES

El agente de la Policía Nacional que instruyó el atestado ha apuntado, sin ningún género de dudas, que tanto los acusados como el agredido y sus acompañantes son miembros de violentas bandas latinas, los primeros pertenecientes a los Trinitarios y los segundos a los Dominican, tras el proceso de identificación seguido con unos y otros y consultar los archivos policiales en los que aparece la mayoría vinculada a distintos episodios de agresión.

En este sentido, el funcionario ha explicado que desde 2022 se empiezan a constatar un "aumento exponencial de la agresiones de este tipo entre bandas latinas en la vía pública que se han saldado con la incautación de armas blancas, entre machetes, cuchillos y navajas.

"En diciembre de 2024 descabezamos a los DDP con la detención de un total de 17 personas, algunas de las cuales figuran ahora entre las víctimas de los hechos que se juzga, una de ellas como líder, otra como tercera en el escalafón y otras con un papel preponderante", ha precisado el agente, quien ha explicado que este tipo de bandas se profesan un odio y una "aversión" mutua que luego, "a la mínima", se traduce en peleas siempre que coinciden en la vía pública y una de ellas "se ve en superioridad de fuerzas".

Y es en ese contexto en el que a toda "acción" sigue una "reacción", ha añadido el instructor del atestado policial al referirse a que tres horas y media tras la agresión objeto de la presente causa se produjo otro episodio violento protagonizado en este caso por los DDP, en venganza por el primero.

"Ocupamos a un Dominican, hermano de uno de los agredidos, una defensa extensible y nos dijo que había pretendido vengarse de lo ocurrido horas antes", ha relatado el funcionario policial, quien "a tenor de la entidad de las armas utilizadas en la primera agresión contra Yassin y el lugar del cuerpo al que fueron dirigidas las lesiones, la intención era clara", mientras que la forense que analizó las lesiones ha apuntado que las mismas, con mesotórax y laceración pulmonar, pudieron poner en riesgo la vida del herido.

El juicio continuará este viernes con la declaraciones de los tres encausados y la exposición de los informes finales.