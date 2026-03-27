Una decena de olmos dan forma al 'Bosque de la Inclusión' en el barrio Prosperidad de Salamanca

SALAMANCA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha plantado hoy junto a asociaciones de personas con discapacidad en la calle Antonio Montesinos del barrio Prosperidad el 'Bosque de la Inclusión', compuesto por una decena olmos resistentes a la grafiosis, clonados de ejemplares del parque de El Retiro de Madrid.

Estos olmos proceden de una nueva remesa del 'Programa Español de Conservación y Mejora de los Recursos Genéticos de los Olmos Ibéricos' de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Las plantas proceden de otros ejemplares, cuya resistencia está probada, con el objetivo de recuperar una variedad que ha ido desapareciendo de muchos lugares de la Península Ibérica por esta enfermedad en los árboles, señala el Consistorio a través de un comunicado.

En total, se están plantando 91 olmos autóctonos resistentes a la grafiosis en seis zonas de la ciudad (en los parques de Jesuitas, Miguel Delibes y Elio Antonio de Nebrija, en el paseo del Progreso junto a las pistas de atletismo, en la calle Antonio Montesinos del barrio Prosperidad, en la calle Cordel de Merinas de Chamberí, en el Parque Botánico de Huerta Otea, en los Corredores Verdes en Huerta Otea), que se suman a los plantados desde 2019, para un total de 849, dentro de terrenos del Ayuntamiento de Salamanca con el mantenimiento de los servicios municipales, "proporcionando una adecuada protección frente al vandalismo y la presencia de animales sueltos".

El alcalde ha agredecido el "esfuerzo y dedicación" de las asociaciones que trabajan cada día con personas con discapacidad, a quienes ha recardado que el Ayuntamiento es "un firme aliado para seguir mejorando la calidad de vida de estas personas y de sus familias".

Prueba de ello, ha añadido, es que este año aumenta casi un siete por ciento el presupuesto total para financiar 70 convenios, hasta superar los dos millones de euros.

Carbayo también ha refrendado el "compromiso" municipal con el incremento de la masa arbórea de la ciudad para contribuir a que Salamanca continúe como "una de las ciudades con mejor calidad del aire", según refrendan los últimos datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, "tras el impulso histórico en la naturalización de la ciudad con la plantación de más de 32.000 árboles durante los últimos meses".

En la actualidad, las zonas verdes municipales suman más de 127.000 árboles y 55.000 arbustos, en torno a un 45 por ciento más que a comienzos de este mandato, repartidos por los 2,9 millones de metros cuadrados de zonas verdes municipales.

De esta forma, hay casi 20 metros cuadrados por habitante, más del doble de la cantidad recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para vivir en un entorno saludable. A estas cifras hay que sumar la masa arbórea de la ribera del río Tormes, competencia de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), así como del campus universitario Miguel de Unamuno y de patios privados.

"Por tanto, sumando todas las zonas verdes del término municipal, en la actualidad hay más de un árbol por habitante. Este esfuerzo ha sido reconocido por el programa internacional 'Tree Cities of the World' 2024 y 2025, otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y Arborday Foundation, a través de la Asociación Arbocity en España, por su compromiso con sus árboles urbanos", añade la información.

Este reconocimiento se suma al Premio Árbol concedido a Salamanca en el año 2022 por el Foro de las Ciudades de Madrid Ifema por el fomento de los espacios naturales urbanos para favorecer la salud y el bienestar de los habitantes de la ciudad de manera sostenible, recuerda el comunicado.