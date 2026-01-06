Un décimo del primero premio de 'El Niño' vendido en un estanco de la calle Angustias de Valladolid

Víctor Sánchez, titular del estanco, posa junto al cartel con el número agraciado. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer premio del Sorteo de la Lotería de 'El Niño' celebrado este martes, correspondiente al número 6.703, ha ido a parar a Valladolid en forma de un décimo, dotado con 200.000 euros, que ha sido consignado en el estanco número 23 ubicado en la calle Angustias y que está regentado por Víctor Sánchez.

El lotero posaba esta mañana feliz ante la puerta de su establecimiento portando el cartel con el número agraciado mientras atendía a los medios de comunicación, aunque Víctor Sánchez no ha sido capaz de identificar a la persona que ha obtenido los 200.000 euros.

"Es un sitio de muchísimo paso", justificaba el también estanquero, quien, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que se trata del primer premio gordo de Lotería que reparte, si bien ya hace años dieron un segundo premio cuando regentaban otro establecimiento.

Víctor Sánchez mostraba su alegría a pocos años ya de jubilarse y de cerrar el estanco en el que lleva ya quince años como tal y en el que vende también lotería desde hace cuatro a través del terminal 85305. Se enteró de la noticia a través de una compañera y luego tras recibir la llamada de la delegación cuando, como así ha apuntado, se encontraba en la residencia donde se encuentra su padre y al que le había llevado el regalo de los Reyes Magos.