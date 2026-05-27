Declaración institucional de El Espinar para exigir a Ministerio y CHD la documentación sobre la presa de El Tejo

Estado Actual Del Embalse, Vaciado A Finales De 2025. - AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAR

EL ESPINAR (SEGOVIA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Espinar (Segovia) ha aprobado una declaración institucional, suscrita por todos los grupos políticos de su Corporación Municipal, en la que reclama al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a la Confederación Hidrográfica del Duero la remisión inmediata y completa de toda la documentación técnica elaborada sobre la Presa de El Tejo.

El texto, fechado el 26 de mayo de 2026, recoge que, pese a las reiteradas solicitudes formuladas por el consistorio, las administraciones competentes no han facilitado de forma íntegra los estudios, inspecciones, ensayos ni informes realizados sobre la presa, ni han concretado con claridad las actuaciones previstas.

Esta circunstancia ha generado, según la declaración, una "profunda incertidumbre" sobre el futuro de una infraestructura que la corporación califica de "estratégica para el municipio" (en el documento se recuerda que este embalse lleva casi cinco décadas como principal abastecedor de agua potable a El Espinar, San Rafael y La Estación).

La controversia nace con el vaciado de emergencia del embalse, iniciado en 2025 por razones de seguridad. Desde entonces, el Ayuntamiento ha colaborado con las administraciones competentes en la implantación de soluciones provisionales de suministro, pero ha advertido que "estas medidas no pueden sustituir la planificación de una solución definitiva a medio y largo plazo".

La declaración institucional, aprobada por unanimidad de todos los grupos de la Corporación, expone siete acuerdos. El primero exige la entrega inmediata de la documentación técnica completa, incluyendo ensayos estructurales, estudios geotécnicos, análisis de estabilidad, modelizaciones hidráulicas e informes de inspección.

El segundo insta a las administraciones a no adoptar decisiones definitivas ni ejecutar actuaciones irreversibles mientras no exista un proceso de información transparente y una valoración técnica compartida de las distintas alternativas posibles.

El tercer acuerdo reclama la constitución de una mesa técnica de trabajo en la que participen representantes del Ayuntamiento de El Espinar, del Ministerio para la Transición Ecológica, de la Confederación Hidrográfica del Duero y, en su caso, de la Junta de Castilla y León, para analizar conjuntamente la situación actual y evaluar las alternativas viables para la conservación, reparación, adaptación o sustitución de la infraestructura.

El cuarto acuerdo exige un compromiso expreso que garantice el suministro de agua potable a la población afectada, con detalle de plazos y viabilidad técnica y económica tanto para las soluciones provisionales en curso como para la definitiva. El quinto punto reivindica que el Ayuntamiento sea reconocido como interlocutor necesario y administración directamente afectada en cualquier procedimiento relativo al futuro de la presa.

Los dos acuerdos restantes contemplan el traslado formal de la declaración al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a la Confederación Hidrográfica del Duero, a la Junta, a la Diputación Provincial de Segovia, a los grupos parlamentarios con representación en las Cortes de Castilla y León, en el Congreso de los Diputados y en el Senado.

En su declaración final, la Corporación Municipal ha reafirmado su "compromiso con la defensa del interés general, la transparencia institucional y la garantía de un abastecimiento de agua seguro y sostenible para las generaciones presentes y futuras", y ha reclamado que ninguna actuación irreversible sobre la presa se adopte al margen del consistorio. La decisión refleja la preocupación compartida de todas las fuerzas políticas locales ante una situación que consideran afecta directamente a la calidad de vida y al desarrollo económico del municipio segoviano.