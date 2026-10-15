Declarada la emergencia de las obras en el Palacio de los Hurtado de Mendoza tras los derrumbes sufridos

Derrumbe en el palacio de los Hurtado de Mendoza, a 21 de septiembre de 2026, en Almazán, Soria. - Concha Ortega - Europa Press

VALLADOLID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha informado al Consejo de Gobierno de la declaración de emergencia de las obras para la consolidación preventiva de la orientación oeste de la galería del Palacio de los Hurtado de Mendoza, en la localidad soriana de Almazán, para hacer frente a los últimos desprendimientos en el edificio.

El Palacio de los Hurtado de Mendoza en Almazán (Soria) sufrió el pasado mes de septiembre el desplome de cinco arcos en la parte intermedia de la galería porticada situada en su fachada norte, así como de los forjados intermedios.

Ante esta situación, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Soria acordó autorizar un conjunto de actuaciones de estabilización, tras lo que se iniciaron los trabajos de apuntalamiento interior y aseguramiento de las zonas inestables de forma inmediata.

El 20 de septiembre se produjeron nuevos derrumbes en la galería porticada en contacto con la torre que provocaron un agravamiento objetivo de la situación del edificio, lo que exige una actuación administrativa inmediata para evitar la pérdida del Bien de Interés Cultural.

Ante la situación que presentaba el Palacio tras los derrumbes registrados y teniendo en cuenta la necesidad de acometer las obras de forma urgente, la Dirección General de Patrimonio Cultural resolvió intervenir directamente.

Esta decisión se adoptó como respuesta a la situación que presentaba el inmueble tras los derrumbes padecidos y considerando los plazos necesarios para ejecutar las actuaciones acordadas y la conveniencia de garantizar una respuesta adecuada a situación del edificio.