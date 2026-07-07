Controlado el fuego declarado en Carrascal (Zamora)

CARRASCAL (ZAMORA), 7 (EUROPA PRESS)

La Junta ha dado por controlado el fuego declarado en la tarde de este martes en Deshesa de San Julián, en Carrascal (Zamora), aunque en el mismo trabajan medios aéreos y terrestres para lograr su extinción.

El fueo se produjo minutos antes de las 14.57 horas, cuando se recibieron más de 35 llamadas que avisaron de un incendio de vegetación y monte bajo localizado en la Dehesa de San Julián, en Carrascal, al oeste de Zamora, probablemente causado por un rayo.

Así, se dio aviso a los Bomberos y la Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y al centro provincial de manco de Medio Ambiente, que movilizó medios de extinción, algunos de los cuales continúan trabajando en el lugar para lograr apagarlo.