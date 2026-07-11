Declarado un incendio forestal de gravedad 1 en Villarrobejo (Palencia) - JCYL

PALENCIA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal originado este sábado, 11 de julio, en la localidad palentina de Villarrobejo, en la comarca de Páramos - Valdavia, ha sido declarado de Índice de Gravedad Potencial (IGR) y Situación Operativa (SIT) 1, según ha informado la Junta de Castilla y León.

El fuego se ha originado a las 17.40 horas y se ha elevado a IGR 1 al poner en peligro masas arboladas de más de 30 hectáreas, y la previsión de tardar más de doce horas en estabilizarlo.

En el lugar se encuentra más de una veintena de medios aéreos y terrestres, incluidos dos técnicos, seis agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, tres autobombas, dos bulldozer, dos brigadas ELIF y BRIF y dos helicópteros e hidroaviones, ademas de bomberos.