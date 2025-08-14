Declarado un incendio de gravedad 2 en La Alberca (Salamanca)

SALAMANCA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha declarado un incendio de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en la localidad de La Alberca (Salamanca) debido a posible grave riesgo para la población y bienes no forestales, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente.

El incendio se originó el pasado martes 12 de agosto y se ha elevado a IGR 2 a mediodía de este jueves, día 14, cuando en el lugar se encuentran más de una veintena de medios aéreos y terrestres, incluidas BRIF, ELIF, helicópteros e hidroaviones.

Las causas del origen del incendio se investigan y se perimetra la superficie afectada estimada.