Declarado un incendio de gravedad 1 en Santovenia de Pisuerga (Valladolid)

Archivo - Foto de archivo de un bombero de la Diputación provincial de Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha declarado un incendio de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en la localidad vallisoletana de Santovenia de Pisuerga, según información de Inforcyl recogida por Europa Press.

Este incendio, originado a las 17.11 horas de este domingo, 17 de agosto, se ha elevado a IGR 1 minutos después de su inicio.

En este momento, se encuentran ocho medios terrestres que intentan sofocar el fuego, entre ellos dos autobombas. La causa probable del fuego se encuentra actualmente en investigación.