Declarado índice de gravedad potencial 1 en un fuego procedente de Galicia que afecta a Castromil (Zamora)

CASTROMIL (ZAMORA), 8 (EUROPA PRESS)

La Junta de Castilla y León ha declarado Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en un incendio que ha llegado de Galicia al entorno de la localidad zamorana de Castromil, en el término municipal de Hermisende.

Se trata de un nuevo incendio en esta zona, esta vez en Galicia, pero que ya ha entrado en Castilla y León y que ha motivado confirnar el pueblo de Castromil por precaución, aunque ya ha sido, han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico.

La declaración de IGR 1 se debe precisamente a que, como consecuencia de este fuego, se requieren medidas para la protección de personas o bienes aislados de naturaleza no forestal.

La evolución de la extinción es favorable, con un viento de componente noroeste con previsión de que role a norte a partir de las 22.00 horas. Se prevén rachas de hasta 42 kilómetros por hora hasta las 23.00 horas, que descenderán hasta los 15 kilómetros por hora a lo largo de la noche. La temperatura bajará hasta los 7 grados y la humedad relativa rondará el 75 por ciento a partir de las 0.00 horas.

Para su extinción trabajan medios terrestres y aéreos, según la inforamación de la Junta.