Herrera y Sáez Aguado, denunciados en los juzgados por las listas de espera

Actualizado 09/11/2018 18:09:33 CET

Les acusa de omisión del deber de socorro en relación a un delito de denegación de auxilio en la prestación del servicio de salud

VALLADOLID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación El Defensor del Paciente ha denunciado ante los juzgados de Valladolid al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y al consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, por presuntos delitos que afectan a la prestación del servicio público de salud de Castilla y León y por lo tanto a la salud de los castellanoleoneses, en referencia a la gestión de las listas de espera.

En la denuncia presentada, difundida por la asociación y recogida por Europa Press, se asegura que esta actuación afecta "directamente a la salud de los castellanoleoneses dada la absoluta dejación de funciones, inacción y omisión del deber de protección de la salud".

El escrito, presentado ante el Juzgado de Instrucción número 6 en funciones de guardia este viernes, acusa a ambos de un delito de omisión del deber de socorro en relación a un delito de denegación de auxilio en la prestación del servicio público de salud tipificados en los artículos 195.1, 196 y 412.3 del Código Penal.

El Defensor del Paciente asegura en la denuncia que la situación de lista de espera en la Comunidad, "responsabilidad" de los denunciados, pone "en grave riesgo" a los pacientes que necesitan cirugía y pruebas diagnósticas "con unos injustificados tiempos de espera en los que las patologías de los pacientes se agravan en el cien por cien de los casos" y añaden que se convierte "en imposible" el tratamiento de sus dolencias "por leve que al principio fuera la patología".

En la relación de los hechos, la asociación afirma que en multitud de casos las esperas son relativas a cánceres ya diagnosticados, que necesitan un tratamiento inmediato y "cuyas dilaciones son nefastas para el pronóstico y supervivencia de los pacientes".

Así, el colectivo mantiene que la gravedad de estas cuestiones deriva "en la falta de atención y voluntad política de subsanarlo, aún a sabiendas de que esta situación está causando un agravamiento en las patologías que los pacientes padecen y un aumento del sufrimiento de estos y sus familiares".

La asociación insiste en que es la "falta de voluntad" ya no para eliminar las listas de espera, que entiende "complejo", sino para tomar decisiones que palien la situación, que han agregado que no les deja otra opción que la "indeseada" denuncia pero que consideran que "irremediablemente" no tienen más alternativa que realizar.