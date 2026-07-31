El déficit de CyL se sitúa en el 0,70% del PIB hasta mayo, por encima de la media autonómica del 0,58%

VALLADOLID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha registrado en los cinco primeros meses de 2026 un déficit presupuestario de 581 millones de euros, cifra que equivale al 0,70 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB), según los datos de ejecución presupuestaria publicados este viernes por el Ministerio de Hacienda.

Este porcentaje coloca a Castilla y León por encima de la media del conjunto de las comunidades autónomas, cuyo déficit se ha situado en el 0,58 por ciento del PIB hasta mayo. Asimismo, la Comunidad ocupa la octava posición entre las autonomías con mayor necesidad de financiación en relación con su PIB.

Respecto al mismo periodo del año anterior, el déficit autonómico ha experimentado una ligera moderación en términos absolutos, al pasar de los 585 millones de euros (0,75 por ciento del PIB) contabilizados en mayo de 2025 a los 581 millones actuales.

TODAS LAS AUTONOMÍAS

En el contexto autonómico global, la Administración autonómica ha reducido su déficit conjunto un 1,8 por ciento en los cinco primeros meses del año, al sumar 10.408 millones de euros frente a los 10.597 millones del mismo tramo de 2025.

Este comportamiento responde a un incremento del 9,1 por ciento en los ingresos no financieros autonómicos, que han alcanzado los 100.289 millones de euros, superando el ritmo de aumento de los gastos, que han crecido un 8 por ciento hasta situarse en 110.697 millones de euros.

En cuanto al comportamiento por territorios, Navarra ha presentado el saldo más favorable entre las autonomías que han registrado un superávit o menores desequilibrios, con una capacidad de financiación de 25 millones de euros, lo que equivale al 0,08 por ciento de su PIB, seguida del País Vasco, que ha anotado un superávit de 171 millones de euros (0,17 por ciento del PIB).

Entre las autonomías con déficit, la Comunidad de Madrid ha sido la menos deficitaria en términos relativos al situarse en el 0,46 por ciento de su PIB (-1.619 millones), seguida de Andalucía, que ha registrado un déficit del 0,35 por ciento del PIB (-835 millones), y Asturias, con un 0,40 por ciento del PIB (-133 millones).

En el extremo opuesto, la comunidad autónoma más deficitaria en relación con su PIB ha sido Canarias, con un saldo negativo del 1,46 por ciento del PIB (-945 millones de euros), seguida de Baleares, que ha alcanzado un déficit del 1,31 por ciento del PIB (-652 millones), y Extremadura, con un 1,06 por ciento de su PIB (-315 millones).

En términos absolutos, el mayor volumen de déficit ha correspondido a Cataluña, con una necesidad de financiación de 2.263 millones de euros (0,67 por ciento del PIB), seguida de la Comunidad de Madrid, con 1.619 millones, y la Comunitat Valenciana, con 1.180 millones de euros de déficit (0,71 por ciento del PIB).

CONJUNTO DE LAS ADMINISTRACIONES

Por lo que respecta al conjunto de las Administraciones Públicas -sin incluir la Administración Local-, el déficit consolidado hasta mayo se ha recortado un 6,5 por ciento en términos absolutos, hasta los 18.355 millones de euros, lo que equivale al 1,03 por ciento del PIB estatal.

En este ámbito, la Administración Central ha obtenido un déficit de 12.540 millones de euros (0,70 por ciento del PIB), dentro de la cual el Estado ha sumado 13.979 millones de déficit (0,79 por ciento del PIB) y los organismos de la Administración Central han registrado un superávit de 1.439 millones de euros (0,08 por ciento del PIB).

Por su parte, los datos del Estado correspondientes al primer semestre del año sitúan su déficit en el 1,30 por ciento del PIB a finales de junio, con una necesidad de financiación de 23.210 millones de euros.

Los recursos no financieros del Estado han alcanzado los 156.984 millones de euros, un 7 por ciento más que en junio de 2025, impulsados por una recaudación tributaria de 133.267 millones (+7,6 por ciento), con repuntes destacados en el IRPF (+15,6 por ciento) y el Impuesto sobre Sociedades (+13,2 por ciento).

En la parte del gasto, los empleos no financieros se han elevado un 8,3 por ciento, hasta los 180.194 millones de euros, destacando las transferencias a las comunidades autónomas, que han ascendido a 54.612 millones (+8,9 por ciento).

Finalmente, los Fondos de la Seguridad Social han elevado su superávit un 79,4 por ciento en los cinco primeros meses de 2026, alcanzando los 4.593 millones de euros, equivalentes al 0,26 por ciento del PIB. Dentro de este subsector, el Sistema de Seguridad Social ha obtenido un saldo positivo de 2.231 millones de euros, mientras que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha registrado un superávit de 2.434 millones de euros y el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) ha contabilizado un déficit de 72 millones de euros.