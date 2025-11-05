Una delegación europea analiza en Segovia el modelo español de gestión ambiental en granjas porcinas y avícolas

Visita de la delegación europea a Segovia para analizar el modelo español de gestión ambiental en granjas porcinas y avícolas. - FES

SEGOVIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una delegación formada por funcionarios de la Comisión Europea visita estos días varias explotaciones y empresas agroalimentarias de Segovia para conocer de primera mano el modelo español de producción ganadera y las iniciativas de reducción de emisiones aplicadas en el sector porcino y avícola.

Esta misión técnica, coordinada por Anprogapor (Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino) con la colaboración de Inprovo (Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos), I+Porc y la Federación Empresarial Segoviana (FES), forma parte del proyecto europeo UCOL Site Visit Spain, que se celebra del 4 al 6 de noviembre en Segovia, Cuenca y Valladolid.

El grupo, integrado también por representantes de los ministerios de Medio Ambiente de Portugal, Suecia, Italia y España, así como del Ministerio de Agricultura, abordará durante las jornadas los retos que plantea la nueva Directiva de Emisiones Industriales (IED), que se aplicará en las granjas porcinas y avícolas a partir de 2030, así como la futura reforma de las autorizaciones ambientales integradas, han informado a Europa Press fuentes de la FES.

El programa incluye visitas a una granja de porcino en Segovia, una conexión con una granja avícola del grupo Rujamar en Cuenca, y un encuentro técnico en el Campus del Jamón de Monte Nevado, donde se presentan las experiencias del sector y los avances científicos en reducción de emisiones.

Con esta iniciativa, Anprogapor trata de reforzar el papel de España como referente europeo en sostenibilidad ganadera y bioseguridad, mostrando el compromiso del sector con la innovación y la adaptación a las nuevas exigencias medioambientales europeas. En las visitas se ha contado con la participación de Raquel Conde, vicepresidenta de la FES y presidenta de APORSE; de Arturo Hernangómez, técnico de Anprogapor; y de Mari Luz de Santos, directora de Inprovo.