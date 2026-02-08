La Delegación del Gobierno activa la fase de alerta por nevadas en León, Zamora, Ávila y Segovia

Archivo - Valladolid. Nieve - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Castilla y León ha activado la fase de alerta por nevadas de hasta diez centímetros por encima de los 100 metros que pueden afectar a la Red de Carreteras del Estado en las provincias de León, Zamora, Ávila y Segovia.

En concreto, en el marco del Protocolo de coordinación de actuaciones ante situaciones meteorológicas extremas, se activa esta fase de alerta desde las 18.00 horas de este domingo en la Cordillera Cantábrica de León, en Sanabria (Zamora), y en el Sistema Central de Ávila y Segovia.

La alerta finalizará a las 00.00 horas del 9 de febrero, según han informado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno.